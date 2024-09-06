新竹產業園區幹道湖口勝利路壅塞 營區退縮拓寬露曙光

地方爭取拓寬湖口鄉勝利路（縣道117線）多年都沒有下文。立委徐欣瑩昨（5日）於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心召開協調會。（記者廖雪茹攝）

2024/09/06 13:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹產業園區主要幹道新竹縣湖口鄉勝利路（縣道117線），尖峰時段每天塞車，但因緊鄰營區，地方爭取拓寬多年都沒有下文。立委徐欣瑩昨（5日）於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心召開協調會，會中軍方原則上認可朝向三、四營區旁的勝利路二段路段退縮，讓勝利路拓寬終見曙光。

出席協調會的新竹縣議員甄克堅、何建樺以及多名代表、村長表示，勝利路橫跨湖口鄉中興、勝利、鳳山3個村，近年來人口大增，每天車水馬龍經常壅塞，遇下雨天更是如龜速。湖口鄉長吳淑君也指出，新竹產業園區及鳳山工業區，廠商由400多家增加為600多家，勝利路是通往工業區及新埔鎮、竹北市的要道，通勤車流量急遽增加。

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議員羅美文的助理羅世晧質疑，早先地方與軍方針對用地協調多次，軍方曾表示願意退縮營區圍牆，後來卻以另有軍事需求，迄今遲無進度。希望徐欣瑩在中央協助力爭，讓勝利路拓寬，緩解地方交通。

新竹縣政府辦理新埔至湖口的新湖路段（縣道117線）道路瓶頸改善工程，已向中央爭取綜合規劃經費，但接續的湖口勝利路依舊是雙向兩線道，工務處副處長賴攸展會中提出縣道117線11K+235~14K+900（勝利路一、二段）道路整段拓寬方案，需要營區外牆退縮約5米至9.4米，成為雙向4線車道。

徐欣瑩轉達軍方簡報說明困難點在於，位於二營區的國防部興安專案之新建國軍營舍，耗資50多億，即將要竣工驗收，然新兵舍緊鄰戰備道路，中間沒有緩衝地帶。再者，針對營區機敏處所安裝的智慧警監系統9.8億元，現況沒有空間退縮。

徐欣瑩提出折衷方案表示，基於軍民一家，共存共榮、雙贏互惠的精神，在不影響國防需求的前提下，新兵舍既成事實二營區無法退縮，至少三營區、四營區的圍牆退縮，讓勝利路的南段得以拓寬，解除用路人塞車之苦。

北測中心指揮官陳俊男少將認可此方案，昨達成共識：軍方同意三、四營區圍牆退縮，決議後續將由縣府工務處與軍方實地現勘了解拓寬範圍，量測退縮距離，提出可行性規劃後，圍牆工程由縣府代拆代建。

地方爭取拓寬湖口鄉勝利路（縣道117線）多年都沒有下文。立委徐欣瑩昨（5日）於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心召開協調會。（記者廖雪茹攝）

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