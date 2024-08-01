颱風後高雄清出8248噸垃圾 鼓山區最多

國軍協助清理三民區日安地球大樓地下室。（記者葛祐豪攝）

2024/08/01 05:30

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，高雄市環保局費時一週清出八二四八公噸垃圾等物，是平常垃圾量的一．七八倍，以鼓山區一一○二公噸最多，緊接著持續加強公共環境消毒。

平常垃圾量1.78倍

凱米颱風造成高雄多區積淹水，環保局為盡速恢復災後市容，加派人力進行環境復原，自七月二十五日到昨天為期一週，各區清潔動用人力共七八一七人次，出動三一七五輛次車輛機具，清運樹枝、垃圾、泡水家具等廢棄物，共清出八二四八公噸。

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環保局統計到昨日下午五點數據，有三個行政區垃圾量突破千噸，以鼓山區一一○二公噸最多，其次為楠梓區一○九七公噸、左營區一○二八公噸，仁武區八五五公噸、三民區五五四公噸、鳳山區五四四公噸等，大多因愛河、後勁溪、蓮池潭、曹公新圳、獅龍溪暴漲溢淹，導致沿岸的住家積淹水，造成許多家具等泡水，民眾清出大量垃圾，堆積如山形成垃圾長城。

環保局換算平日每日垃圾量一五○三公噸，這次風災每日垃圾量二六八一公噸，是平常垃圾量的一．七八倍。

此外，凱米颱風受災戶，高市府補助安置居住旅館或飯店，每人每晚最高補助一二○○元，但補助卻於昨晚結束，引發受災戶不滿，對此，市府強調考量補助金的公平性，今天起不補助。

「垃圾長城」 3行政區破千噸

三民區日安地球大樓住戶反映，目前家裡已經有電，但蓄水池遭污染仍然沒水，公共區域的電梯毀損也不能搭，全家人還是得暫住旅館，盼市府能延長補助。

高雄於凱米颱風後清出八二四八公噸垃圾。（記者陳文嬋攝）

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