「喊武統中配」把統戰當專職？羅文嘉曝背後動機

中配亞亞、小微在台鼓吹武統，遭廢止居留許可強制出境。海基會副董事長羅文嘉接受本報專訪分析這些中配這麼勇於行動可能的原因。（記者陳家睿攝）

2025/04/04 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」、「小微」等人宣揚武統，被廢止依親居留許可後，反過來指控台灣政府迫害。關於中配背後有無中共力量操控，海基會副董事長羅文嘉接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，這些中配是少數，為何這麼勇於行動？可能有幾個原因，一是有堅定政治信仰，二是工作任務需要，三是能有大量經濟收入，不外乎這三個因素。

羅文嘉指出，中共對台統戰滲透會運用各種方式跟管道，商人、中配、社會團體、政黨，以及一些可拉攏爭取的政治人物或地方人士，分佈都非常廣，能運用的資源籌碼是百工百業。

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羅文嘉談及，台灣有36萬名中配，一定有一些會想辦法滲透進來的，因為對他們來講這很容易，不管亞亞或其他幾位，這些在36萬中配裡面其實是少數，大多數離開家鄉來到台灣結婚生子、落地生根，是想給自己和孩子一個更好的家庭、就學環境和未來。

羅文嘉強調，像亞亞這種主張武力犯台，對中國人民解放軍演習大聲喊讚加油的是少數，她們這些少數為何這麼勇於行動？可能有幾個原因，第一是有堅定的政治信仰，自主決定要做這些事。

據分析，第二是有工作需要或中共統戰需要，她被賦予特殊任務。第三是透過直播拍片可以有大量的經濟收入，不外乎這三種因素，或三因素其中兩個或一個。

羅文嘉表示，他仔細看了這幾位中配拍攝的影音和文字都非常大量，其實很多中配平常沒有那麼多時間，這幾個好像專業、專職在做，且其中一位中配的小孩，談起中共武器系統如數家珍，真的非比尋常。

羅文嘉進一步說，她們不是中華民國國民，只是因為婚姻關係在台灣有居留權，依照兩岸人民關係條例第18條規定，凡中國大陸地區的人進到台灣，依親取得暫時居留權，若有行為違反法律規定，政府都可要求出境、不准居留。

「在美國也是一樣！」羅文嘉舉例，台灣藝人的兒子孫安佐在美國念書，有次在大學校園說，哪天要拿槍出來把你掃射，因為講了這句話後，很快就被警察逮捕，關了200多天最後驅逐出境。

羅文嘉提及，過去中共對台滲透和統戰不像這幾年那麼猖狂、明目張膽，兩岸條例第18條被引用機會少，政府也可能認為「既然知道你在暗地裡滲透，我們就暗地裡監控」，但現在已經從暗到明，從地下變成堂而皇之，而多數台灣人民如看過她們的言論，相信都會難以接受。

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