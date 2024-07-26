台東逾1.5萬戶停電 撤離185人

凱米颱風造成台東逾萬戶停電，台電人員冒風雨搶修。（台電營業處提供）

2024/07/26 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕凱米颱風侵襲台東地區，幸未釀重大災情，造成停電戶數高達一萬五千四百九十三戶，台電工程人員冒著風雨搶修，多數復電。因雨量暴增，預警性撤離溪流及山區居民一百八十五人，南迴線溪流暴漲，但未釀災。

台電台東區營業處表示，停電地區集中達仁鄉、長濱鄉、太麻里鄉、蘭嶼鄉等地區，由於強勁的風勢吹倒路樹觸碰供電線路導致跳脫或斷線，部分偏遠山區道路狹小、車輛無法到達，以致影響搶修進度，但台電仍竭盡全力搶修，除海端鄉十六戶，因道路坍方不通，無法搶修外已全數復電。

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縣長饒慶鈴表示，凱米颱風並未給台東帶來重大災害，僅路樹及行道樹傾倒、道路交通災害、校園部分樹木、設備損壞等，為了能讓民眾及鄉鎮市進行災後復原工作，至於實際災害情況，會排定時間進行會勘，減低災害損失。也請各鄉鎮市持續注意觀察土石流潛勢區，並隨時進行應變。

台東地區昨天凌晨開始雨勢不斷，南迴山區包括知本、太麻里、金崙、大竹高溪及大武溪等溪水暴漲。饒慶鈴由縣府建設處長蔡勝雄、水利科長吳哲元等陪同前往東六十四道路，勘察了解太麻里溪溪水暴漲沖刷情形。她說，太麻里溪已清出十萬立方土方，河道目前暢通。

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