南投科技執法取締逾3萬件 埔里2路口高居冠亞軍

南投縣科技執法設備今年1至7月取締逾3萬件交通違規，埔里鎮中山路三段與大城路口8164件居冠。（資料照，記者佟振國攝）

2024/08/15 12:23

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局自2022起陸續在全縣建置21處科技執法設備，今年1至7月取締逾3萬件交通違規，其中以今年2月啟用的埔里鎮中山路三段與大城路口取締8164件最多，埔里鎮中山路一段及信義路口2928件居次。警方從8月起在各建置路口以告示牌明示主要取締違規項目，提醒用路人遵守交通規則，希望能減少事故發生。

南投縣警察局交通隊統計，今年1至7月，全縣21處科技執法設備，共計取締3萬零170件交通違規，取締項目包含超速、闖紅燈、不停讓行人及不依標誌、標線、號誌行駛等違規行為，又以不依標誌、標線、號誌行駛占違規件數約2/3最多。取締件數前5名路口則分別為埔里鎮中山路三段與大城路口8164件、埔里鎮中山路一段及信義路口2928件、草屯鎮台3甲、太平路及中興路口2839件、南投市台14乙線及南陽路口2813件、水里鄉台16線及台3線路口（南往北方向）2563件。

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警方分析，而埔里鎮中山路三段與大城路口取締件數最多，與該路口科技執法設備今年2月才啟用，且是縣內第一個透過科技輔助取締未停讓行人的路口有關。

警方也指出，設置科技執法設備主要目的是希望降低交通事故發生，因此警方在每處科技執法設備啟用前，均會在各地方臉書社團及警局官方網站公告相關設置地點及取締項目等訊息，同時深入各級學校、社區照護關懷據點等場所進行宣導，在為期3個月的亘導期後才會正式啟用取締，8月起於也將於各建置路口加強以告示牌明示主要取締違規項目，藉此增加提醒警示作用。

警方強調，這21處建置科技執法設備的路口，都是易發生交通事故的路口，扣除其中5處今年7月才建置啟用的路口，其他16處路口今年1至7月車禍發生數共計280件，比去年同期318件減少38件，顯示設置科技執法設備確實有效防制路口交通事故發生。

南投警方加強於各建置科技執法設備路口，以告示牌明示主要取締違規項目。（警方提供）

南投警察局交通隊員警深入校園宣導科技執法設備的設置目的及功能。（警方提供）

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