機車考照旺季 監理所籲上駕訓班

中區監理所表示，安全考量，民眾考機車駕照先上駕訓班。 （中區監理所提供）

2024/07/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假正是青年學子考機車駕照的旺季，民進黨市議員林祈烽指出，很多家長都反映無場地練習，建議市府應編列預算，規劃多個適當地點增加機車考照練習場，但應有專屬單位來管理及維護場地；中區監理所表示，基於安全考量，呼籲民眾還是參加駕訓班；根據統計，參加機車駕訓班後機車騎士違規率下降五成九，機車事故率下降三成六，而駕訓費用交通部有補助，呼籲要考機車駕照的民眾先參加駕訓班。

交通局表示，考量機車駕訓對未來駕駛人實際上路的安全較有保障，預計下半年補助機車駕訓費用。

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根據中區監理所統計，前年機車考照報名人數四．三萬餘人、去年四．二萬餘人，今年上半年就有二．三萬餘人；市議員林祈烽表示，目前中市只有潭子、大里、烏日有正規的機車考照練習場，他建議市府應編預算，在全市就近設機車考照練習場，符合民眾需求。

中區監理所表示，根據交通部統計，去年全國交通意外事故死傷人數，普通輕重型機車死傷人數佔比高達七八％，又以十八至廿四歲年輕人死傷十．七萬餘人佔最多，為降低機車事故，中央推廣機車駕訓班，有機車安全駕駛觀念及實際上路技能、法規等學習。

中區監理所表示，機車駕訓班收費約二千八百元至三千七百元，但中央補助一千三百元，中市已有十二家駕訓班，可讓民眾就近練習。

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