《花蓮》花蓮3千元振興券 拚10月初發放

花蓮縣議會昨舉行「○四○三地震振興措施專案報告」，多數議員支持縣府發放振興券，但也期盼能更細緻幫到災民。（記者王錦義攝）

2024/07/23 05:30

追加10億預算議會一讀通過 議員盼對災民、產業有更細緻的協助

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府擬追加十億元預算針對每名縣民發放三千元振興券，花蓮縣議會昨天舉行臨時會，多數議員支持振興券作法一讀通過，但是光是印製券及發放行政作業需要四千萬元，期盼縣府能針對災民、產業能提出更細緻的協助；縣府允諾會研擬出最周延方案，力拚十月初發放。

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印製、行銷及兌付等 約需4千萬

縣議會昨舉行「○四○三地震振興措施專案報告」，縣府觀光處長張志翔說，經團隊參考中央及金門縣政府過去發放振興券經驗，以花蓮縣民卅二萬人估計，預算編列約十億元投入發放振興券的措施，內含印製、行銷宣傳及兌付等費用約四千萬，待議會審議通過後將開始印製，力拚九月底至十月初發放給每位縣民面額三千元振興券。

面額500元、200元 使用期限至年底

張志翔說，振興券非現金，面額為五百元四張、二百元五張，不找零，發放對象為今年四月三日設籍花蓮的縣民，包含取得居留證居住在花蓮的外籍配偶，屆時將參考選務工作系統，透過鄉鎮市公所及戶政系統，規畫發放時間、地點，使用期限為今年十二月卅一日止且逾期無效，收受店家須經合法設立登記，核銷期限為明年一月卅一日。

多數縣議員支持縣府發放振興券的政策，除對發放規則提出建議與想法，包括發放對象擴及到震後出生的嬰兒、籍在人不在者領取方式、使用期間放寬到明年農曆春節、收受店家增加微型產業等，也希望縣府未來在發布政策前先與議會溝通討論，以利民代、里長能妥當回答民眾問題。

議員建議期限到春節 微型店家可收受

議員楊華美說，議會還未審議，實施辦法已在各社群流傳，各里長、民代都被詢問，議員監督是職責，建議縣府普發十億元外再編列十億元做為觀光產業振興，再十億元做災民各大樓重建補貼，好的政策全力支持，而不是倉促上路。

議員李正文說，核銷部分規定是有商業登記、稅籍登記的店家，許多原住民經營微型產業沒涵蓋在內，建議產業不分大小都要被照顧到；議員韓林梅則對戶籍基準日有意見；議員鄭寶秀建議領現金，減少印刷費用。

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