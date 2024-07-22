民進黨創黨黨員！「屏東鐵牛」林福濟 補路40餘年造福鄉里

林福濟雖然眼睛失明，但是仍關心地方事務。（記者葉永騫攝）

2024/07/22 05:30

記者葉永騫／專訪

被前行政院長蘇貞昌稱為「鐵牛」的民進黨創黨黨員林福濟，一生為台灣民主努力，私下更是默默付出，為地方補路四十餘年，自掏腰包數百萬元，雖然現在眼睛失明無法工作，但妻子及兩位弟弟承接他的理念，繼續補路，要讓民眾有安全回家的路。

美麗島事件、520農民運動身先士卒

當過搬運工、賣過甘蔗、貧窮工人出身的林福濟，年經時就對台灣民主相當關心，民進黨還未創黨前，他就投入黨外運動，跟隨前民進黨大老邱連輝、前行政院長蘇貞昌的腳步參與各項社會運動，包括高雄美麗島事件、五二○農民運動等，他都身先士卒。

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蘇貞昌競選屏東縣長連任時，遭到黑道議長鄭太吉率隊鬧事，林福濟挺身擔任先鋒，維護蘇貞昌的安全，民進黨成立時更成為創黨的黨員，台灣的許多民主運動幾乎都能看到他的身影。為了替更多人服務，林福濟參與屏東市民代表選舉，連續當選六屆市民代表，被蘇貞昌稱為屏東的「鐵牛」。

林福濟說，早年黨國不分的專制年代，現在年輕人無法感受，台灣能夠走向民主、享有自由，都是先人努力打拚而來，先賢們為了台灣的民主流血流汗，四處奔波，就是要讓台灣社會更公平、人民生活更好，造就了現在的民主成果。

林福濟回憶說，早期道路品質差，只要下過大雨或颱風過後，路面就會出現大大小小坑洞，造成許多機車騎士因為撞到坑洞而摔傷甚至死亡，他因為看到一對父子騎機車撞到坑洞摔倒後遭砂石車輾過當場死亡，讓他開始有了補路的念頭。

林福濟說，為了讓大家都能平安的回家，他自費購買瀝青柏油，擔任補路的志工，並開始吃素向佛，只要發現路面上有坑洞，他就載著瀝青包去修補，從瀝青一包七十元補到現在一包一百五十元，四十幾年來如一日，至少用掉數十萬包、花費數百萬元。

生病失明 妻子、弟弟承接任務

可惜幾年前林福濟因為生病，導致眼睛失明，再也無法親自參加補路的工程，所幸近年來政府重視道路安全，坑洞大幅的減少，加上林福濟的妻子林郭麗絨和弟弟林加增、林連祥，繼續承接這項任務，讓補路志工不缺工，持續不斷的為民眾服務。

林福濟的太太及弟弟繼續承接補路的任務。（記者葉永騫攝）

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