中山大學獼猴掠食補償 17人獲賠

中山大學校園常有野生獮猴出沒，甚至掠奪學生食物，學校於上半年試辦獼猴掠食補償措施。（記者李惠洲攝）

2024/07/22 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學因校區位於柴山地區，校園中時常有野生獼猴出沒甚至搶奪食物，為避免學生與獼猴爭奪食物而受傷，學校於今年二月至七月試辦放棄食物及上限一百元的補償金措施，至今已有十七人申請並獲理賠。

中山大學因去年十二月曾發生男大學生被獼猴搶食物，爭奪中造成手掌遭抓傷送醫，為避免再有學生受傷，除了加強宣導與獼猴共存政策，教導學生了解獼猴習性，並於二月一日至七月底試辦補償措施，只要學生在柴山校區的商店購買食物被獼猴搶食，可到校內店家再次購買餐食並向校方申請補償，每人每餐補償上限為一百元。

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校方表示，初步了解，學生被獼猴搶食的「案發現場」以便利商店外居多，主要是剛買完食物，未即時將放置在包包內，成為獼猴的目標，其次為停車場機車吊掛食物，試辦近六個月以來，至今申請補償金的學生共十七人且無人重覆申請，每月平均約三件，至於下學期是否續辦仍待研議。

校方也提醒，在中山大學校園內食物不外露，應放在後背包內，同時勿手拿會吸引獼猴搶奪的食物、提袋、塑膠袋或紙袋等，如遇到獼猴掠食，應優先確保自身安全，提醒立即放棄食物，避免在爭奪過程中受傷。

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