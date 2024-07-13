東石海之夏 27日海上煙火秀12分鐘

嘉義東石海之夏，7月20日起連續兩週末假日在東石漁人碼頭舉行。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/13 05:30

20日起連2週末假日登場

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣暑期最大型的活動「二○二四東石海之夏」，將於七月二十、二十一、二十七及二十八日連續兩個週末假日在東石漁人碼頭舉行，縣長翁章梁、歌手楊淨宇及直播主吳欣樺等昨在宣傳記者會上揭露將以四大「狠招」吸客，最大亮點是二十七日晚間九點將施放媲美國慶煙火的海上高空煙火秀，有最大尺寸達十六吋的大型煙火，時間長達十二分鐘，歡迎遊客來嘉義縣歡樂一夏。

超過70場次活動、80美食攤

翁章梁說，今年東石海之夏主打「小孩放電‧大人吶喊」，安排親子活動、大型親子秀，二十日「即將成真」火舞團帶來「親子火舞秀」，二十一日「狂夢藝術」將表演親子互動表演「馬戲書畫秀」。

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翁章梁表示，今年海之夏四大「狠招」，第一為卡司「狠」堅強，共有十組藝人；第二是親子「狠」放電，現場超過七十場次活動、四千個體驗名額；第三為美食「狠」澎派，超過八十個美食攤位共襄盛舉；最後為煙火「狠」盛大，施放超過一‧七萬發。

媲美國慶煙火 施放逾1.7萬發

縣府文觀局說，二十七日演唱會有獲得第三十五屆金曲獎年度歌曲獎的人氣團體「告五人」演出，二十八日演唱會有本土嘻哈天團玖壹壹、台語歌手張秀卿演出，同時結各大歌唱節目唱將歌手及年輕人最愛的獨立樂團等表演。

為讓民眾交通往返更便利，縣府在嘉義高鐵站、東石國中、先天宮設有接駁點，可搭免費轉乘接駁車即可到會場，活動資訊可至「東石海之夏」臉書粉絲專頁或加入慢遊嘉義Line@查詢。

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