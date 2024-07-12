去年創45億產值 今年演唱會將破150場

高雄今年演唱會可望突破150場，圖為剛落幕的高雄啤酒音樂節。（經發局提供）

2024/07/12 05:30

下半年有50場 包括Energy、宇宙人、接招合唱團等重量級藝人開唱

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄以演唱會經濟刺激景氣、帶動商機，打造｢演唱會之都｣，預估今年演唱會場次可望突破一五○場，再創新高；面對台北大巨蛋有望解套開演唱會，市府強調高雄具備多項優勢，將持續爭取國際樂壇來高雄開唱。

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具備多項優勢 不擔心台北大巨蛋解套

去年高雄演唱會經濟大爆發，世運主場館（國家體育場）、高雄巨蛋、高流海音館、駁二等場地，共舉辦一一七場演唱會，帶來一三九萬人潮，創造逾四十五億元產值。

據統計，今年截至七月上旬，高雄已舉辦八十一場演唱會，帶來八十八萬次人潮；下半年度已公告的還有五十場，包括Energy、宇宙人、蔡健雅、鄭中基、徐佳瑩、火星人Bruno Mars、日團ONE OK ROCK、Stray Kids、Take That接招合唱團等國內外重量級藝人，接續熱力開唱。

市府指出，還有一些演唱會場次將陸續公告，預估全年度演唱會場次將突破一五○場，超越去年，可望帶來更多觀光產值收益。

今年已辦81場 帶來88萬次人潮

不過，面對台北大巨蛋開演唱會有望解套，如何持續爭取國際樂團來高雄？文化局表示，高雄除了天氣穩定、住宿條件完善外，還有完整交通網絡，例如世運主場館旁即為捷運世運站，火車站及高鐵站也僅十分鐘以內車程，同時有足夠腹地空間設置臨時機車停車場、安排接駁車及返鄉專車。

此外，高雄演唱會場館選擇性多，除了有可容納五萬人的世運主場館，還有一．五萬人的高雄巨蛋、中型五五○○人的海音館、小型一四○○人的駁二LIVE WAREHOUSE等，可因應各類型演出需求。

提供娛樂稅減免、場館硬體服務

文化局指出，演唱會的全方位後勤支援，更是高雄一大優勢，市府基於推廣扶植流行音樂、促進藝文及觀光，提供娛樂稅減免，及場館硬體服務、交通疏運、商圈優惠券等行政協助，讓主辦單位無後顧之憂，也是持續吸引國際樂團來高雄的原因之一。

經發局則強調，根據分析，演唱會期間高雄各風景區人潮均有增加，以愛河、駁二、亞灣最為顯著，平均成長二至五成；商圈夜市以六合夜市為例，業績也成長約三成。

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