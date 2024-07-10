大坡池光雕音樂會 5千遊客沉醉

位於池上大坡池旁的光雕音樂會，水面映出光影頗具美感。（台東縣府提供）

2024/07/10 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕「二○二四台灣國際熱氣球嘉年華」六日在台東鹿野高台開幕，縣府表示，三天來已吸引逾四萬名熱氣球迷湧入鹿野高台，池上大坡池光雕音樂會也於八日晚上登場，熱氣球倒映於湖面上伴隨音樂閃爍，配合台東大學「弦音雅集」弦樂伴奏，結尾的高空煙火秀帶給現場五千名觀眾唯美又浪漫的感官饗宴。

熱氣球倒映湖面 煙火秀民眾驚呼

實際觀察觀光收入，池上台東日暉渡假村老董鄭越才說，七日住房六成，八日約三成，明顯就是光雕音樂節帶來收入，但自己另間低價旅舍成效不佳，和日前海岸線的旅宿業者反映相同，鄭表示自己在長濱的旅宿「還沒虧到錢，夏季海景的吸引力實在不小」。

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熱氣球嘉年華 已逾4萬人湧入

縣政府表示，熱氣球嘉年華開幕以來每天吸引許多熱氣球迷朝聖，迄今逾四萬人湧入鹿野高台，今年熱氣球光雕音樂會也創下歷年最多的十二場次，更有多位重量級大咖應邀演出。

縣府表示，這次光雕音樂會以「唯美盛夏；浪漫池上」為主題，由台東球率領愛心球、蠟筆球、福利熊球及蜜柑狗狗球等五顆熱氣球於大坡池湖畔演出，吸引超過五千位球迷在中午時分陸續到湖畔卡位，熱氣球隨著音樂節奏於湖面映照明暗交替升降、最後以絢麗的高空煙火秀畫下句點，精采演出使現場民眾驚呼聲連連。

還有10場光雕音樂會 陸續演出

交觀處說明，今年熱氣球嘉年華連續四十五天在鹿野高台舉行，每天早上五時三十分至七時及下午五時至六時三十分兩時段進行造型球展演，繼八日池上光雕後，接下來十場光雕音樂會，將在成功三仙台、太麻里曙光園區及國際地標舉行，相關活動及資訊可於「二○二四台灣國際熱氣球嘉年華」官網或FB粉絲專頁查詢。

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