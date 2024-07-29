便當店深夜進貨「板豆腐裸放人行道地板」 網友：台灣店家的日常

有網友發現便當店的食材就裸放在人行道地板上，擔心衛生疑慮。（圖片擷取自PPT）

2024/07/29 20:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期食安問題頻傳，引發民眾恐慌。近日一名網友在PPT上發文表示，他稍早在Threads上看到其他網友貼文，深夜時某間便當店的進貨食材擺放在店門外，且兩大疊板豆腐竟直接裸擺在人行道地板上，「便當店的豆腐就這樣放在地上？！這是認真的嗎？半夜會有多少蟑螂老鼠爬過？」。

原PO也轉發Threads上的留言，「不用懷疑，大部分便當店、小吃攤的豆腐都是這樣，台灣人大腸癌第一名不是沒原因的」、「那放豆腐的木板才更精彩，霉（沒）在開玩笑的」、「市場的豬也是半夜放在桌上...然後老鼠蟑螂會過來...」、「消毒人員路過，勸你還是忘了此事，不然你真的沒外食可以買了」。

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其中，Threads上一名家中開麵店的網友指出，「菜市場的豆腐都是這樣子直接裸體在卡車上運送到店家唷！我家開麵店也是跟豆腐店家購買豆腐，但我們家的作法是豆腐切完都會過水清洗幾次～（但我們是不會這樣裸體放地上，因為送到的時候都已經開始營業了，頂多放在湯台上），通常豆腐都是新鮮製作完成立馬送到店家，這種都會很快就賣完，不會有什麼再製作成油豆腐跟臭豆腐的疑慮，現在吃臭豆腐油豆腐的人那麼多，根本來不及剩下然後再製作！」。對此，原PO在PPT文章底下備註，「這是美食的秘密嗎？」。

PPT上的網友看完貼文後，也紛紛表示不意外。「以前看過菜市場，真的是這樣送的」、「正常吧，豆腐板子都不洗的，還在乎蟑螂」、「深夜進貨都這樣，白天進貨又靠北違停」、「板豆腐都是這樣放的，你第一次看到齁」、「那個木板有在洗嗎？」、「市場的豬也是半夜放在桌上...然後老鼠蟑螂會過來...」、「豆腐木板才可怕，吸收N年的日月精華，黑了繼續用」、「木板都是黴菌，你還在意地板幹嘛」、「正常啊 台灣店家的日常」、「被你找到美食秘方了」。

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