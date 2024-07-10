企業捐防災包 民眾投訴沒保暖毯

上月有企業熱心捐助花蓮二千個防災避難包，有民眾投訴，看媒體報導有保暖毯，卻沒有收到。（記者王錦義攝）

2024/07/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕上月有企業熱心捐助花蓮二千個防災避難包給災民，有民眾投訴指出，看媒體報導有維他命C、保暖毯，但災民沒有收到。縣府回應指出，企業捐贈的維他命C是給救難團體、工作人員；企業則回應因製造商疏失，誤植內容物含輕便保暖毯，深感歉意。

業者：製造商疏失 誤植含保暖毯

捐贈防災包的企業回應說，關於日前捐贈兩千枚防災地震包予花蓮縣政府，經查因製造商疏失，誤植內容物含輕便保暖毯一事，造成部分受贈民眾誤解和花蓮縣消防局協助發放人員不便，深感歉意。

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上月二十一日，善心企業送二千個防災地震包、四千瓶維他命C到花蓮，由縣長徐榛蔚及災民代表受贈，鮮黃色的十升的捲式雙肩防水背包外觀醒目，公布內有手電筒、碳鋅電池、成人加厚輕便雨衣、保暖毯、十一合一工具組、隨身警報器、耐磨搬運手套、鋁合金哨子、急救醫藥包等，還有急救避難教學指引及裝備檢查清單。

不過有災民向本報投訴，最近收到縣府發下來的防災包，很多住戶發現都少了保暖毯，也沒有維他命C，質疑發放有弊端，記者前往消防局實際檢查尚未發出的防災包，的確沒有輕便保暖毯。消防局指出，防災保暖毯通常是體積小巧、輕便的應急錫箔保暖毯，並非坊間的毛料毯子。

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