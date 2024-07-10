《台中》鍋烤節7/15登場 議員籲連結在地

今年台中鍋烤節將於七月十五日登場及票選。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/10 05:30

吃鍋烤可抽萬元抵用券共300名 業者建議改善票選APP

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中天氣近來熱爆！市府「逆向操作」十五日起將再推出「台中鍋烤節」，吃鍋烤能抽萬元餐券。多位市議員指出，去年參與店家集中在原市區，參與度不夠全面；議員謝家宜更提醒，鍋烤節應與在地觀光連結，發揮經濟連動效益，否則恐淪吃鍋烤「順便」抽獎，刺激消費有限；經發局指出，已加強鼓勵各區店家參與。

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去年首屆帶動業績上漲逾3成

另，鍋烤節新規定去年首獎不能再參加十大票選，只能參加新設獎項「金饗獎」，讓去年獲獎業者扼腕，燒烤業者曾建榮說，會全力以赴搶攻新設金饗獎；火鍋業者高林禎說，去年活動的確帶來業績及來客量，今年將再推優惠搶客及攻榜；另鍋烤節票選APP採實名制，註冊及登錄繁瑣，屢遭消費者詬病，業者也建議本屆活動能改善。

市長盧秀燕昨在市政會議宣佈，自十五日起到八月十五日續推第二屆「台中鍋烤節」。她說，去年首度舉辦的「台中鍋烤節」，與物調券、台中購物節等列入年度三大振興經濟方案，去年鍋烤節帶動火鍋、燒烤業的業績上漲逾三成，活動將抽出三百人各致贈一萬元鍋烤抵用券，籲民眾來台中吃鍋烤抽獎。

連鎖店居多 在地品牌參與不足

議員黃馨慧與邱愛珊均肯定市府舉辦鍋烤節刺激消費，但包括邱愛珊及議員楊典忠、謝家宜均指出，去年首屆舉辦，參與店家很多是連鎖品牌店家，甚至集中在原市區，看不到在地特色火鍋、燒烤店，違背振興在地經濟目的，應多納在地火鍋品牌參與。

謝家宜更指出，市府應設計配套將鍋烤節與在地觀光連結，達到連動振興經濟效益，否則吃鍋烤就能抽獎，恐讓活動淪為本來就要吃鍋烤的民眾「順便」參加抽獎，根本不是刺激型消費。

經發局強調，今年透過拜訪及電訪鼓勵各區鍋烤店家共襄盛舉，截至目前已破五百家參與，因報名到十四日止，參與家數還會再增加。

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