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凱米颱風來襲 高雄山區共撤離1648人

凱米颱風來襲，高雄山區共撤離1648人。（記者黃佳琳翻攝）

凱米颱風來襲，高雄山區共撤離1648人。（記者黃佳琳翻攝）

2024/07/24 20:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風來襲，防颱應變措施啓動，高雄市桃源區公所今天上午8點起開始實施撤離，六龜、那瑪夏及茂林區也隨後展開撤離作業，截至今天下午3點，高雄山區總共撤離1648人，目前由各區公所安置在收容安置所或以依親方式避難。

根據中央氣象署預報資料，今起3天，高雄山區預估總累積雨量達1300毫米，屬超大豪雨等級，高雄山區土石流潛勢警戒區保全戶，桃源區設籍戶462人、實際居住戶462人，六龜區設籍戶816人、實際居住戶411人（含4人收容社福館），那瑪夏區設籍戶560人、實際居住戶560人、其中546人依親、14人益賢山莊收容，茂林區設籍戶325人、實際居住戶215人，以上總共撤離1648人，由區公所安置各收容安置所或以依親方式避難。

目前台20臨105線梅山口至向陽路段、台29線臨11便道那瑪夏至五里埔路段、台20線勤和至復興路段，都已預警性封閉，藤枝國家森林遊樂區24、25日預警性休園，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，民眾不要輕忽持續性大雨潛在的危害，居住危險區域居民應遵循各災害應變中心預防性撤離，以免造成自身危害。

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