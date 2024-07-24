為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風侵台！高雄各大醫院7/25看診狀況一次看

高雄市7月25日停止上班上課。（高雄市政府提供）

高雄市7月25日停止上班上課。（高雄市政府提供）

2024/07/24 19:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風橫掃全台，高雄市明（25日）持續停止上班上課，各醫院除了急診與住院正常外，多數門診暫停，改開設颱風特別門診，民眾就醫前務必確認清楚，以免白跑一趟。

高雄長庚醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務均暫停。急診24小時提供服務。原已預約之民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返之安全性，於颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。已預約當日之檢查、檢驗、手術者，敬請視情形致電原預約單位或另調整預約時段。

高醫附設中和紀念醫院：

25日開設天然災害彈性門診（https://www.kmuh.org.tw/KMUHWeb/Pages/NDOPD/ndopd_news.aspx），夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。

高雄榮總：

25日所有門診、約診、檢查/驗暫停，僅開設颱風特別門診；原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，可於上班時間聯繫排程單位，另行安排時間；如須回診，可於4週內持停班當日之掛號資料，於醫師看診當日至掛號櫃檯加診。住院、急診正常服務。颱風特別門診（https://www.vghks.gov.tw/News_Content.aspx?n=E8B390B9BE5D0E7E&sms=182760718EAA9D72&s=1A35452DAA86F5D2

義大醫院體系：

義大醫療體系包括義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院25日採彈性開診，實際開診科別，民眾可先至義大醫療財團法人官網（https://edhg.edah.org.tw/）查詢看診進度。

802國軍高雄總醫院：

25日上、下午皆有開設內、外科，急診、血液透析和住院正常；門診檢查及體檢暫停。

阮綜合醫院：

25日上、下午開設颱風特別門診，夜間停診；牙科、復健科、心肺、神經生理、排尿障礙、ESWL及健康檢查全日停診，僅已預約大腸鏡檢查者正常提供服務；急診、住院、洗腎、預約手術，以及預約檢查、檢驗、化療、美沙酮照市服務，可上官網（https://www.yuanhosp.com.tw/NewsDetail.php?ContentNo=221）查詢。

高醫岡山醫院：

25日上午及下午開設天災期間彈性門診，夜間門診停診及健檢全日暫停服務。檢查項目部分，皮膚科照光治療、檢驗科門診抽血服務照常；影像醫學科只提供一般X光攝影，IVP攝影檢查、透視攝影檢查暫停服務；電腦斷層檢查（CT）只提供無顯影劑電腦斷層檢查，磁振造影檢查（MRI）、乳房攝影皆暫停服務。內視鏡檢查室胃鏡、大腸鏡暫停服務。

詳細門診時間可至官網（https://www.kmugh.org.tw/web/kmugh/MedicalService/OPDSchedule?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR25jOMuXgXOQX4HWEX2Q5DAMK9rK4-rgL17L6spyPwaREPhOCjULhx4N2c_aem_2CmawdlIysbxcToP82wSvA）查詢天然災害彈性門診表。

大同醫院：

啟動天災彈性門診，部分看診及檢查異動；各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務；住院及急診照常服務。詳細門診時間可至官網（https://www.kmtth.org.tw/web/KMTTHInterWeb/InterWeb/Homew）查詢。

活力得中山脊椎外科醫院：

楊椒喬院長門診25日早上、下午正常開診。樂活健康診所全日正常開診（含復健治療）。

洪清文醫師下午門診停診。

高雄長庚醫院颱風特別門診表。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院颱風特別門診表。（高雄長庚提供）

高醫附設中和念醫院颱風特別門診表。（高醫提供）

高醫附設中和念醫院颱風特別門診表。（高醫提供）

阮綜合醫院颱風特別門診表。（阮綜合提供）

阮綜合醫院颱風特別門診表。（阮綜合提供）

國軍高雄總醫院颱風特別門診表。（802醫院提供）

國軍高雄總醫院颱風特別門診表。（802醫院提供）

鳳山醫院颱風特別門診表。（鳳山醫院提供）

鳳山醫院颱風特別門診表。（鳳山醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明天國內航班取消、延誤架次出爐！桃園機場取消154架次居冠
2024/07/24 19:20

明天國內航班取消、延誤架次出爐！桃園機場取消154架次居冠
凱米颱風首例！綠島7旬翁中風昏迷 空中轉診後送台東馬偕
2024/07/24 19:23

凱米颱風首例！綠島7旬翁中風昏迷 空中轉診後送台東馬偕

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
高雄土石流黃色警戒改強制撤離 陳其邁：山上大雨都沒停
2024/07/24 19:42

高雄土石流黃色警戒改強制撤離 陳其邁：山上大雨都沒停
彰化多久沒有連2天颱風假？ 網：久到想不起來
2024/07/24 19:45

彰化多久沒有連2天颱風假？ 網：久到想不起來

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
花蓮縣明天停班停課 縣府：非必要勿出門！
2024/07/24 19:19

花蓮縣明天停班停課 縣府：非必要勿出門！
近2年來首次！基隆河水位漲 員山子6點半開始分洪
2024/07/24 19:26

近2年來首次！基隆河水位漲 員山子6點半開始分洪
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播