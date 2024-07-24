凱米颱風侵台！高雄各大醫院7/25看診狀況一次看

高雄市7月25日停止上班上課。（高雄市政府提供）

2024/07/24 19:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風橫掃全台，高雄市明（25日）持續停止上班上課，各醫院除了急診與住院正常外，多數門診暫停，改開設颱風特別門診，民眾就醫前務必確認清楚，以免白跑一趟。

高雄長庚醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務均暫停。急診24小時提供服務。原已預約之民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返之安全性，於颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。已預約當日之檢查、檢驗、手術者，敬請視情形致電原預約單位或另調整預約時段。

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高醫附設中和紀念醫院：

25日開設天然災害彈性門診（https://www.kmuh.org.tw/KMUHWeb/Pages/NDOPD/ndopd_news.aspx），夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。

高雄榮總：

25日所有門診、約診、檢查/驗暫停，僅開設颱風特別門診；原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，可於上班時間聯繫排程單位，另行安排時間；如須回診，可於4週內持停班當日之掛號資料，於醫師看診當日至掛號櫃檯加診。住院、急診正常服務。颱風特別門診（https://www.vghks.gov.tw/News_Content.aspx?n=E8B390B9BE5D0E7E&sms=182760718EAA9D72&s=1A35452DAA86F5D2）

義大醫院體系：

義大醫療體系包括義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院25日採彈性開診，實際開診科別，民眾可先至義大醫療財團法人官網（https://edhg.edah.org.tw/）查詢看診進度。

802國軍高雄總醫院：

25日上、下午皆有開設內、外科，急診、血液透析和住院正常；門診檢查及體檢暫停。

阮綜合醫院：

25日上、下午開設颱風特別門診，夜間停診；牙科、復健科、心肺、神經生理、排尿障礙、ESWL及健康檢查全日停診，僅已預約大腸鏡檢查者正常提供服務；急診、住院、洗腎、預約手術，以及預約檢查、檢驗、化療、美沙酮照市服務，可上官網（https://www.yuanhosp.com.tw/NewsDetail.php?ContentNo=221）查詢。

高醫岡山醫院：

25日上午及下午開設天災期間彈性門診，夜間門診停診及健檢全日暫停服務。檢查項目部分，皮膚科照光治療、檢驗科門診抽血服務照常；影像醫學科只提供一般X光攝影，IVP攝影檢查、透視攝影檢查暫停服務；電腦斷層檢查（CT）只提供無顯影劑電腦斷層檢查，磁振造影檢查（MRI）、乳房攝影皆暫停服務。內視鏡檢查室胃鏡、大腸鏡暫停服務。

詳細門診時間可至官網（https://www.kmugh.org.tw/web/kmugh/MedicalService/OPDSchedule?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR25jOMuXgXOQX4HWEX2Q5DAMK9rK4-rgL17L6spyPwaREPhOCjULhx4N2c_aem_2CmawdlIysbxcToP82wSvA）查詢天然災害彈性門診表。

大同醫院：

啟動天災彈性門診，部分看診及檢查異動；各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務；住院及急診照常服務。詳細門診時間可至官網（https://www.kmtth.org.tw/web/KMTTHInterWeb/InterWeb/Homew）查詢。

活力得中山脊椎外科醫院：

楊椒喬院長門診25日早上、下午正常開診。樂活健康診所全日正常開診（含復健治療）。

洪清文醫師下午門診停診。

高雄長庚醫院颱風特別門診表。（高雄長庚提供）

高醫附設中和念醫院颱風特別門診表。（高醫提供）

阮綜合醫院颱風特別門診表。（阮綜合提供）

國軍高雄總醫院颱風特別門診表。（802醫院提供）

鳳山醫院颱風特別門診表。（鳳山醫院提供）

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