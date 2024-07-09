高鐵延伸屏東案 縣府籲盡速推動

屏東縣府期盼高鐵延伸屏東期程不要延遲。（記者羅欣貞攝）

2024/07/09 05:30

恐有變數？ 工程界傳左營方案未來營運風險大 高雄案有機會重啟

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對高鐵南延進度，近來工程界傳出高鐵延伸屏東案路線可能改變一事，屏東縣政府昨天指出，對屏東縣民而言，就是期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展，讓高屏地區的交通更便利。

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高鐵延伸屏東一案，目前進入綜合規劃階段，因二階環評調查遲未進行，工程界傳出左營案路線未來營運風險大，曾納可行性研究的高雄案有機會敗部復活。

鐵道局正進行綜規及二階環評

屏東縣政府昨天表示，交通部鐵道局正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規劃及第二階段環境影響評估，相關規劃方案，縣府都持續與交通部鐵道局追蹤並掌握工作進度，盼方案路線盡速確定進入二階環評。

縣長周春米也持續與行政院及交通部表達地方希望加速推動的立場，屏東端的路線及站址從未改變，縣府尊重交通部規劃。

交旅處︰對高雄端路線沒意見

縣府交通旅遊處指出，高鐵延伸屏東的起、訖點都沒有改變，就是高鐵左營站到屏東六塊厝，對於高雄端的路線，屏東縣沒有意見，只盼安全、盡速。

交旅處強調，高鐵延伸屏東不僅是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串連南北各地產業廊帶的重要命脈，縣府爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，將持續促請交通部審慎規劃、加速辦理，早日完成環島高快速鐵道。

民團促公開說明方案評估進程

「爭取高鐵到屏東聯盟」則發表聲明指出，鐵道局應將目前進行中的左營案技術評估進程，向社會大眾公開資訊，包含左營案遇到哪些技術問題，是否能克服；經由技術評估，詳實跟社會大眾說明清楚，鐵道局若認為左營案營運有風險，交通部應立即重啟高雄案、小港機場案的可行性研究評估，高鐵建設應以一車到底的主幹線方式延伸屏東。

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