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龍潭臨時轉運站徵求民間用地 預計2027年上半年啟用

龍潭大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，西側農地將進行區段徵收，可取得轉運站土地。（記者謝武雄攝）

龍潭大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，西側農地將進行區段徵收，可取得轉運站土地。（記者謝武雄攝）

2024/07/20 17:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規劃以都市計畫手段取得龍潭轉運站用地，鑑於都市計畫曠日廢時，交通局編列10年租金公告徵求龍潭交流道周邊1公里範圍內、規模約1250坪農地，變更為交通用地後將興建4到6個月台的臨時轉運站，預計2027年上半年啟用，屆時提供國道客運、觀光轉運功能。

據悉，龍潭大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，但西側道路狹小無法與市區串聯，因此市府推動「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」，開發面積約11.8公頃，開發完成後可提供龍潭轉運站、國民運動中心等多項公共設施，只是走完區段徵收流程，到轉運站完工，保守估計要10年時間，市府才啟動臨時轉運站計畫，今年依據龍潭交流道周邊農地公告地價，編列3300萬元作為10年租金。

交通局公共運輸科長陳家緯表示，目前公告徵求龍潭交流道周邊1公里內農地，符合條件後會先行簽約，如果是都市計畫內農地會進行容許使用變更為交通用地、都外農地則是興辦事業變更成交通用地，預估明年4到6月間會完成土地變更程序，屆時再進行土地點交。

陳家緯也提到，明年的預算會編列1億元經費作為龍潭臨時轉運站主體工程，預計提供4到6個月，土地點交後隨即進行臨時轉運站站體工程，預計2027年上半年啟用。

議員劉熒隆說，龍潭觀光資源豐富，包括小人國、石門活魚、石門水庫等、客家茶文化館、大北坑休閒農業區，市府更推動大龍門計畫，建議讓龍潭轉運站發揮觀光轉運功能，屆時可串聯遊覽龍潭小鎮觀光，周邊老城區、大石門及大北坑地區。

議員徐玉樹表示，龍潭交流道位於國道3號，南來北往長途客運甚多，臨時轉運站設置後，市府可以爭取更多路線停靠，此外，龍潭也有不少民眾到台北上班，希望爭取更多業者開設新路線方便到台北上班、上學民眾。

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