博愛座修法改名優先席 月底送政院審議

衛福部參考其他國家作法，研擬修法將「博愛座」改名為「優先席」。 （資料照）

2024/07/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕「博愛座」爭議不斷，衛福部日前預告「身心障礙者權益保障法」第五十三條修正草案，研擬將「博愛座」改名為「優先席」，優先乘坐對象由「身心障礙者及老弱婦孺」修正為「身心障礙者或有其他實際需要者」，昨預告期滿，衛福部蒐集外界意見「認定可以修法」，預計七月底送行政院審議。

蒐集外界意見 認定可以修法

衛福部六月廿八日預告「身心障礙者權益保障法」第五十三條修正草案，修法內容說明為回應近日博愛座爭議事件，落實該座位設置緣由是需求族群日漸增加，並應優先禮讓給有需要者乘坐的精神，共同促進平等友善大眾運輸服務環境，進而研擬修正。

請繼續往下閱讀...

內容也提到，參考英國、法國及日本，均有設置類似我國的「博愛座」，提供身心障礙、行動不便、孕婦和老人優先乘坐，但其用語為「優先席」（Priority seats）。為與國際接軌，並落實該座位設置原意為優先禮讓給有需要者乘坐，研議修法將「博愛座」改名為「優先席」，且優先乘坐對象由「身心障礙者及老弱婦孺」修正為「身心障礙者或有其他實際需要者」。

此草案預告期七天至昨日截止，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟表示，外界意見大致上認同修法方向，認為可以修法，但也建議要多宣導，建立平等與相互同理的友善環境。

社家署副署長張美美指出，此次預告同步於國發會「公共政策網路參與平台─眾開講」中蒐集民眾意見，建議內容包含廢除「博愛座」、修正草案中的「其他實際需要者」須定義得更明確、加註「勿強行要求讓位」警語等。目前修法大方向已確定，預計七月底前送至行政院審議後，再交由立法院修法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法