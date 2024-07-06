偏村翻轉 古坑華南奪金牌農村

華南社區居民以傳統技藝打石，將消失數十年的通學步道重新鋪回來。（記者黃淑莉攝）

2024/07/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉華南村因位處偏僻，人口外流嚴重，全村人口只剩百餘人，學校面臨廢併校，村民及學校攜手打造，成功翻轉社區及學校，今年參加農業部舉辦金牌農村競賽，從九百七十四個農村社區中脫穎而出鍍金成功，成為名副其實的金牌農村，多個村民得知喜極而泣，全村村民及學校師生與有榮焉。

地方創生 社區、學校合力

金牌農村競賽是三年一度的國家級賽事，選出五金、六銀、七銅及四優，得獎名單揭曉，雲林古坑華南社區奪得金牌，口湖金湖休閒農業獲得銅牌，華南社區昨天邀請社區長輩、志工、華南國小校長陳啟政，以及老師及家長一起慶祝，大家為自己的努力成果喝采。

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華南社區執行經理賴雅玫激動說，得知奪金第一時間眼淚奪眶而出，這是感動的眼淚，因為這是社區村民、學校師生及家長共同團結努力多年的成果，是社區的光榮，也是新的里程碑，未來會持續努力，讓更多青年回鄉，更多人移居華南。

全村歡慶 居民感動落淚

前後任社區理事長劉清極、陳衫蒝表示，華南社區人才和居民都很團結，上屆得到銀牌，這一屆再挑戰，大家壓力很大，但要讓社區變好、被別人看見的目標一致，只要有事情每個人都義不容辭全力配合，這次奪金是大家共同努力得到的果實。

陳啟政說，當初理念從教育出發引進各方資源來協助地方創生之路，這不是社區、學校單方面付出就可以，而是大家共生、共榮、共同學習長出來的果實，未來也會持續堅持。

縣府城鄉發展處指出，華南社區及金湖休閒農業區，從全國九七四個社區中脫穎而出為雲林爭光，未來也期望帶動雲林其他農村社區更進一步蓬勃發展，朝永續經營目標邁進。

華南社區將社區空地改造成公園，居民多了休憩及藝文展演場所。（記者黃淑莉攝）

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