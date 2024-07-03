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（新北）新店祥和路彎道 速限降至40公里

新店區祥和路（安興路至吉安街）雙向連續彎道路段，速限降至40公里。（交通局提供）

新店區祥和路（安興路至吉安街）雙向連續彎道路段，速限降至40公里。（交通局提供）

2024/07/03 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新店區祥和路（安興路至吉安街之間）雙向連續彎道路段，近日速限從五十公里調降至四十公里，引發民眾質疑必要性。交通局解釋，經分析祥和路彎道事故肇事原因，自摔自撞、追撞佔七成，與行車速度密切相關，調降限速是為了讓用路人有更多煞停反應時間。

民眾近日得知祥和路彎道調降速限，紛紛批評「太扯了啦！路那麼大才四十」、「真正危險的不是速度，而是速差」、「只會降速、測速及區間，凸顯相關單位無作為」。

交通局：增加煞停反應時間

交通局表示，祥和路全線約四公里長，為一般市區道路，速限依規設定五十公里，沿線多處設置警示標誌、標線，但因彎道多、視距不佳，車速太快或駕駛人分心，容易自摔或追撞前方停等號誌車輛以及同向擦撞等事故，四月曾發生死亡車禍。

交通局指出，研究顯示，車速越快，需要的煞車距離越長，車輛時速四十公里，從煞車至停止需要廿六．二公尺，時速五十公里的煞停距離，將增至卅五．三公尺。經跨局處會勘檢討，決定在該路段增設視覺化減速標線、太陽能警示燈與警示性標誌，並降速十公里，增加移動式測速照相，評估設置區間測速可行性。

另外，卅多歲林姓女子日前駕駛貨櫃車行經台二線八十二．九K處，不慎衝破護欄翻落邊坡，送醫不治。新北市長侯友宜昨天在道安會報建議全面檢討，而非將肇因歸咎單一原因或路段；交通部公路局回應，已著手規劃調查，會先進行可行性評估，再爭取經費改善。

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