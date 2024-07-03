亞通營運桃園7公車 8日起增班

亞通客運公司決議，七路線從八日起共新增廿七班次。（記者李容萍攝）

2024/07/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕新竹客運公司所經營十九條桃園市市區公車路線去年底營運期屆滿退出市場後，市府交通局為避免影響民眾行的權益，公開徵求由亞通客運公司今年元旦起無縫接軌服務，但因亞通客運司機員缺口達七人，班次與行車時間無法滿足需求；為此，亞通配合市府大客車受訓即就業政策，已有四位職業小客車駕駛受訓通過後可開大客車，交通局盤整這些路線並對晚間離峰時間班次進行調整，預計八日起新增廿七班次。

交通局公共運輸科表示，即將新增的廿七班次，其中「5647龍潭─埔心」平日增加一班次；「5645中壢─黃泥塘」、「5672中壢─八○四醫院（經黃泥塘）」、「5671中壢─八○四醫院（經龍潭）」平日各增加兩班次；「5653中壢─六福村（經車頭）」平日增加四班次；「5646中壢─龍潭（經隘寮頂）」平日增加六班次；「5616龍潭─中壢」平日增加四班次、假日增加六班次。實際發車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，收費採里程計費。

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龍潭區徐姓市民抱怨，自亞通客運今年初接手原新竹客運經營的龍潭區公車路線，班次卻變少了，其中「5616」是賺錢路線（五月行駛一八五三班次、運量三萬二五九人次），應該好好規劃，尤其清晨六點至八點更應該增加班次，否則無法運輸上班時間的人潮。

晚間班次常脫班 通勤族喊苦

黃小姐也建議亞通客運晚間七點過後應增加班次，像是「5653」、「5671」這兩條路線，晚間七點過後都沒車了，只剩晚間七點卅五分的「5617」路線有車搭，但有時候人還很多根本擠不上去，還要等到晚間八點十五分的「5616」，如果又錯過了，更要等到晚間九點才有車搭，根本不確定能不能上的了車。另有市民提到，「5645」改以中巴行駛後，尖峰時段難以擠上車，且末班車也太早收班。

近半年來 民代接獲不少投訴

在地市議員彭俊豪、舒翠玲、黃敬平、王珮毓、劉仁照、陳韋曄、劉熒隆、徐玉樹、張肇良等人，近半年來頻頻接到民眾和家長投訴，得知所反映路線即將增班，紛紛在網路社群分享增班的好消息。

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