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《高雄》高捷岡山站通車 4軌道建設接棒

高雄捷運岡山站上週日熱鬧通車，捷運開進岡山市區。（記者蘇福男攝）

高雄捷運岡山站上週日熱鬧通車，捷運開進岡山市區。（記者蘇福男攝）

2024/07/03 05:30

捷運紅線延伸線2A階、2B階 捷運紫線及左營—南岡山鐵路立體化

〔記者蘇福男／岡山報導〕高雄捷運岡山站上週日通車，捷運開進岡山市區，岡山火車站後站及跨站天橋同步啟用。立委邱志偉表示，北高雄尚有四項軌道建設接續推進。

邱志偉強調，岡山站是高捷新增車站，他擔任立委為北高雄爭取軌道建設已有十二年，單單為岡山路竹延伸線質詢、會勘、協調便不下五十次。

立委邱志偉為北高雄爭取12年

他說，捷運紅線延伸線為行政院二○一○年「高雄海空經貿城整體發展綱要計畫」的重大運輸建設，行政院雖在二○一四年六月就通過核定可行性研究，但他質詢、協調數十次，經費卻遲遲未有著落，直到蔡英文總統上任提出「前瞻基礎建設計畫」，紅線延伸第一階段綜合規劃才在二○一六年十二月通過政院核定。

後因預算規模無法滿足土建工程、機電系統的統包門檻，導致工程數度流標及通車期程延宕，幾經協調、修正計畫，才終於在二○一八年十一月動工，並在上週日由賴清德總統主持啟用。

將岡山鬧區納入捷運生活圈

邱志偉表示，「捷運紅線延伸線第一階段」通車路段為接續R24岡山高醫站至RK1岡山站，長一．四六公里，設置高架車站一座、岡山車站東出口及跨站天橋，總經費卅九億餘元，是將岡山鬧區納入捷運生活圈的重大里程碑，也方便住在岡山火車站東側包括後紅、碧紅、竹圍等里民眾，可透過跨站天橋前往火車站及捷運站。

邱志偉強調，除捷運岡山站，北高雄還有多項軌道建設正在推進，包含二○二七年十二月新增五站至RK6南路竹站的「捷運紅線延伸線二Ａ階」、二○二九年十二月新增二站至大湖站的「捷運紅線延伸線二Ｂ階」、二○二四年六月完成期末報告的「捷運紫線可行性研究」、二○二五年六月完成期末報告的「左營—南岡山鐵路立體化可行性研究」，在確保上述工程如期推動之餘，也會繼續努力爭取北高雄海線的軌道建設。

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