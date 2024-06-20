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壽山動物園12歲以下兒童 暑假免費入園

今年暑假，壽山動物園再度開放全國十二歲以下兒童免費入園。 （記者葛祐豪攝）

今年暑假，壽山動物園再度開放全國十二歲以下兒童免費入園。 （記者葛祐豪攝）

2024/06/20 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年暑假高市府舉辦多項活動，包括壽山動物園「夏日動物季」、旗津風箏節暨氣墊水樂園、海洋派對等，壽山動物園並再度開放全國十二歲以下兒童於暑假免費入園。

壽山動物園自前年十二月重新開放後，一年半來吸引約一七七萬人次參觀。去年暑假，市長陳其邁宣布全國十二歲以下兒童都可免費入園；今年暑假壽山動物園除安排精彩活動，並延續去年優惠，全國十二歲以下兒童於七、八月一律免費。

觀光局表示，高雄暑期活動週週精彩，涵蓋親水、音樂、美食、藝文展演、青年探險遊程等多元豐富活動，包括旗津風箏節暨氣墊水樂園、大港閱冰、海洋派對等，相關活動日期會陸續公布。

其中，南台灣唯一依山傍海的「旗津風箏節」，今年第三度舉辦，最受小朋友喜愛的氣墊水樂園，也將於旗津豐收廣場旁綠地登場；愛河灣舉辦的「高雄海洋派對」，則提供各式船艇及水域遊憩體驗、熱鬧市集等。

今年暑假高雄也有多場演唱會，包括七月五日至七日的高雄啤酒音樂節、七月六日的韓團HIGHLIGHT演唱會、八月十七日韓團SHINee成員 KEY演唱會、九月七至八日台灣男團Energy演唱會等，市長陳其邁要求加強交通疏導措施及周邊環境清潔。

觀光局也續推「高雄國內旅遊團體補助計畫」，組團十五人以上住宿高雄一晚，並至高雄環境教育場域及觀光景點拍照佐證，每團平日可申請補助車資五千、假日三千元；至茂林區旅遊加碼一千元、至桃源、那瑪夏區加碼二千元。

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