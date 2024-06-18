AI、自媒體 翻轉桃園國中小暑假作業

桃園區經國國中暑假作業運用AI工具如ChatGPT的幫助，為問題找出解方。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕長達兩個月的暑假即將開始，桃園市國中小學規劃特色暑假作業，從陶藝、料理、食農教育到時下熱門的AI、自媒體都是主題；市府教育局長劉仲成鼓勵學生們利用暑假多閱讀，家長可以跟孩子一起開書單，每天持續閱讀卅分鐘，暑假至少可以閱讀十本書。

經國國中用AI為問題找解方

AI是新一波科技浪潮，桃園區經國國中今年的暑假作業就以「你今天AI了嗎？創造力就是我的超能力」為主題，讓學生從生活經驗中找出不便，像是橡皮擦容易掉屑、眼鏡常起霧等，再運用AI工具如ChatGPT的幫助，為問題找出解方。

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經國國中創造力資優班老師龔科銘表示，透過AI工具、ChatGPT當媒介，引導學生透過提問技巧並結合自身創意，來改善生活中的不便，學生可以畫出解方，甚至實際做出新發明。

大坑國小自製清潔劑、當小廚神

龜山區大坑國小暑假作業聚焦生活教育，以「夢想專賣店」為主題，善用生活周遭資源，加以回收再利用，成為「環保清潔大師」與家人共同製作環保清潔劑，或是當個「小廚神」，從設計菜餚、買菜到烹飪，為家人精心準備一道料理。

大坑國小五年級學生吳冠辰特別手做巧克力布朗尼，他說，自己更是甜食控，特別請媽媽教他製作布朗尼，暑假想嘗試喜歡的瑪德蓮。

楊心國小學生撰寫個人開箱文

楊梅區楊心國小讓學生針對自己特質撰寫「個人開箱文」，以圖卡及開箱影片方式製作，展現自己的優點及長處，或是探索有興趣的職業並製成影片，四年級黃姓學生分享開箱文創作說，原來自己有這麼多沒發現的優點，而且能像youtuber一樣拍片，讓這個暑假作業更加有趣。

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