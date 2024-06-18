10大死因癌症霸榜42年 新冠降至第6

衛福部公布國人死因統計。（記者林惠琴攝）

2024/06/18 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕最新國人死因統計出爐，去年共廿萬五五七五人死亡，死因由癌症蟬聯首位長達四十二年；新冠病毒奪走近九千條人命，較二○二二年減少，排名從第三下滑至第六名，衛福部疾管署預估明年公布今年死因排名時，可能掉出前十名，甚至在十五名之外。

衛福部統計處科長呂淑君表示，去年死亡人數較二○二二年減少二八六三人、下降一．四％，主要是新冠死亡八九六二人，年減五七○五人；疾管署副署長曾淑慧指出，去年死因第十名有五千多人死亡、第十五名兩千多人死亡，今年初至今新冠死亡約一千例，預估今年死亡率可能低於去年，有機會掉出十五名之外。

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曾淑慧提到，去年新冠死亡人數下降，除了感染人數減少外，持續推動疫苗接種、提供高風險民眾口服抗病毒藥物，都是原因。

衛福部統計處處長李秋嬿指出，與二○二二年相較，癌症及心臟疾病續居前兩名死因，肺炎、腦血管疾病、糖尿病恢復至疫情前排名。死亡人數以肺炎增加十六．六％、新冠減少卅八．九％最顯著。

事故傷害死亡逾7000人排名第8

事故傷害是唯一非疾病的十大死因，以年齡別觀察，位居一至廿四歲死因首位，去年奪命七○六三人，以運輸事故三○六八人占四十三．四％最多，跌倒一六六五人次之。

2023年國人10大死因

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