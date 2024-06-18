癌症死亡時鐘加快 每9分53秒奪一命／去年5.3萬人死於癌症 肺癌蟬聯癌王20年

2023年國人10大癌症死因

2024/06/18 05:30

〔記者林惠琴、林志怡／台北報導〕衛福部昨公布去年國人死因統計結果，癌症連續四十二年蟬聯首位，平均每九分五十三秒就有一人罹癌死亡，較二○二二年撥快十四秒，進一步檢視十大癌症死亡，已經長達廿年由肺癌居首，奪走一萬條人命。

去年癌症死亡共五萬三一二六人，占總死亡廿五．八％，以氣管、支氣管和肺癌奪命一萬○三四八人最多，其餘依序為肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，排名與二○二二年相同。其中，五十五歲以上占八十七％。

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衛福部統計處處長李秋嬿表示，去年平均每九分五十三秒就有一人罹癌死亡，較二○二二年十分七秒再變快，位居首位的肺癌，由從每五十二分十六秒奪走一條人命加速為五十分四十七秒，其他奪命時鐘變短的癌別，還有女性乳癌、胃癌。

低劑量電腦斷層掃描 及早篩檢肺癌

國健署副署長賈淑麗表示，肺癌與肝癌連續四十四年排名十大癌症死亡前兩名，在肺癌部分，該署二○二二年七月起已對高風險族群推出低劑量電腦斷層掃描，累計服務超過十萬人次，發現一二二五人罹癌，其中八十四％是早期，存活率可高於九成，顯示篩檢重要性，有助降低死亡風險。

林口長庚醫院肺癌團隊召集人柯皓文指出，肺癌隨著早期確診、預後較佳患者增加，時間拉長後，死亡率自然下滑，除了篩檢外，再加上晚期患者已有健保給付多種免疫治療與標靶藥物可用，搭配次世代基因定序，未來存活機會可望提升，預估三到五年後就能看到死亡率明顯改善。

至於肝癌，李秋嬿指出，去年奪走七七二四條人命，死亡時鐘為每一小時八分鐘有一人，但已變慢卅秒。

賈淑麗說明，肝癌約八成有Ｂ、Ｃ型肝炎，其餘兩成可能是脂肪肝引起。為提高篩檢，二○二二年三月已放寬執行成人健檢Ｂ、Ｃ肝篩檢醫師資格，至去年底由兩萬名提升至三．六萬名醫師可提供篩檢服務，同時今年元旦起補助篩檢費用由每案兩百元調升至三百七十元。

透過低劑量電腦斷層檢查，可以及早發現是否罹患肺癌。（資料照）

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