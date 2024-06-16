擠下花蓮吉安 新竹湖口躍升全國最大鄉

新竹縣湖口鄉因產業發展就業機會多，人口穩定成長，迄五月底止人口數已超越花蓮縣吉安鄉，以一百一十七人之差，首度正式躍居全國第一大鄉。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣繼竹東鎮自今年三月人口數超車南投縣草屯鎮成為全國第一大鎮，毗連桃園市楊梅區的新竹縣湖口鄉也因產業發展就業機會多，人口穩定成長，迄五月底止人口數已超越花蓮縣吉安鄉，以一一七人之差，首度正式躍居全國第一大鄉。

王爺壟重劃區、新工業區開發 移居人不少

成為全國最大鄉，湖口鄉長吳淑君表示與有榮焉，她說，湖口有老街也有工業，兼具傳統與現代，多元族群，也是裝甲兵的重要鎮地，軍營占全鄉土地面積約四分之一；由於新湖口的王爺壟重劃區及新工業區的開發，吸引越來越多年輕人移入，公所團隊會持續努力提升各項軟硬體設施和基礎建設，期營造永續宜居的家園環境。

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據戶政統計，截至五月卅一日，新竹縣湖口鄉人口數八萬三一四○人，花蓮吉安鄉八萬三○二三人。湖口鄉公所表示，湖口穩定成長，吉安鄉的人口差距逐月縮小，原預估六到八月間有機會超越，沒想到提前至五月底就超車。

產業園區朝高科技工業挺進 現有600家廠商

吉安鄉的面積略大於湖口鄉，也是花蓮縣的第二大城市；不過，湖口鄉內有經濟部管轄的新竹產業園區（原名新竹工業區），竹縣政府新開發的鳳山工業區，老字號的遠東湖口紡織廠，近年還有統一企業湖口園區和全家便利超商鮮食廠投資進駐，產業蓬勃發展。其中，新竹產業園區有四十多年歷史，占地逾五百公頃，現有六百多家廠商，涵蓋電子、機械設備與金屬製品等傳統產業，近年逐漸轉向高科技工業邁進。

湖口鄉工商業發展，且交通便利。王爺壟重劃區近十年來社區大樓林立。境內有國道一號及台一線，中國科技大學新竹校區，也靠近明新科技大學。因此，地方人士預期湖口鄉人口勢必持續成長。

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