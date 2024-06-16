台鐵中壢車站熄燈 臨時站今啟用

中壢站。（資料照）

2024/06/16 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣鐵路公司配合交通部鐵道局「桃園鐵路地下化計畫」工程進展，中壢車站即起停用待拆，今舉行中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用，為減少臨時站周邊交通衝擊，桃園市政府交通局協調客運業者，同步調整站區外五條公車路線發車站點，包括115A與115B改中壢後火車站、116改中壢分局、169與169A改中央延平路口。

台灣最醜車站走入歷史 停用待拆

中壢站內外昨天整天都有民眾對著車站拍照留念，站內倒數計時留言牆也見留言人潮，雖有「台灣最醜車站」之稱，民眾仍不捨站體將成台灣時代的眼淚；文化部國家文化記憶庫記載，中壢站始於一八九三年清治時代，於台北至新竹間鋪築鐵路，設立中壢火車碼頭，歷經多次改建，從日治時期的木造站房，到戰後鋼筋水泥站房，直至一九七一年完成使用中車站建築迄今。

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中壢站內倒數計時 留言牆貼滿便利貼

台鐵、交通局等因應中壢臨時前站今天啟用，四日起調整周邊道路動線，包括火車站前的中和路（中正路到建國路段）調整為由西向東單行道，復興路（興建街到中和路段）及中和路（延平路到永樂路段）調整為雙向通行，元化路（中和路到中山路段）調整為北上二車道、南下一車道。

公車客運主要進場動線的建國路，目前已取消車種管制，為簡化建國路與中和路口交織情形，仍禁止建國路左轉中和路，進入車站的民眾可由復興路或延平路進入。

車站外圍設置牌面導引車流，下客車流引導由延平路、復興路銜接中和路進入，並由元化路離場，接送車流由延平路銜接中正路進入接送區，再由中和路駛離，分散下客及接送車流。

原中壢站前空間 劃為汽機車接送區

汽機車下客區及計程車排班區調整於中壢臨時站前中和路路側，並於臨時站前出口處新設行人號誌，以利民眾進出站使用，原中壢站前空間調整為汽機車接送區。

鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮表示，今天上午十一點於中壢車站前廣場，進行中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用，將由交通部長李孟諺、鐵道局長楊正君等人剪綵，也會回顧中壢車站歷史並前瞻未來規劃。

此外，中壢站平常有不少移工出入，嚴家榮說，近期周邊道路動線的調整宣傳，在車站出入處有設置明顯海報標語，移工可用手機藉網路Google圖片翻譯功能，將海報轉換成其母國語言，車站也有引導人員指引，移工民眾如有搭乘疑問都可詢問。

站內倒數計時留言牆也見留言人潮。（記者黃政嘉攝）

116公車今改「中壢分局」發車（右圖），距中壢車站約500公尺。（記者黃政嘉攝）

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