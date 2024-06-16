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綠營市場短講 向菜籃族說明國會亂象

新北市議員李宇翔在市場進行短講，向市民說明國會亂象。（李宇翔提供）

新北市議員李宇翔在市場進行短講，向市民說明國會亂象。（李宇翔提供）

2024/06/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院國會擴權覆議案將於廿一日表決，民進黨啟動全國「反濫權、護民主」街頭宣講活動，新北市議員李宇翔昨天早上在林口區舊街市場進行六分鐘短講，希望與民眾直接面對面交流，透過淺顯易懂方式，幫助市民了解濫權法案可能對自身權益的侵害。

李宇翔表示，國民黨、民眾黨指民進黨貪腐，因此要推動藐視國會、國會聽證權、國會調查權等法案，實際上法條通過後不僅特定政黨、政治人物會受影響，一般民眾在菜市場賣菜、參加地方社區發展協會等，也可能因為選舉不支持特定政黨被叫到國會調查，不去可能挨罰十萬元，若被調查時答不出來，可能被罰廿萬元，而且還可累罰。

李宇翔指出，各地有許多宣講活動陸續登場，是希望鄉親深究國會擴權法案的影響層面，台灣是民主國家，民主得來不易，希望大家一起維護；對於鄉親提問，法案已經通過，人民還能做什麼，李宇翔說，可以打電話到各區域立委辦公室，請他們說清楚法案對一般人民的影響。

李宇翔表示，民進黨主席賴清德強調，社會對話是化解分歧、促進理解的重要途徑，因此他進行短講活動，希望面對面傾聽民意，向市民說明國會亂象。

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