原鄉作物種原 花改場復育有成

花蓮農改場部落原民作物種原培育成果發表，圖為林投葉編織「阿里鳳鳳」，填入米、餡料蒸熟後，如同漢人的粽子。（花蓮農改場提供）

2024/06/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮原住民部落原有作物品種多樣性，隨著時代演進逐漸流失，農業部花蓮區農業改良場多年來保存種原，輔導以現代化的生產技術，昨在花改場場慶日「原味漫遊．綠動食農」展現成果，現場食農教育寓教於樂，好吃又好玩，吸引大批民眾參加。

生產、行銷 導入創新科技

場慶開幕由吉安鄉總頭目陳進富及三位祭司祈福，祈願原鄉農業持續發展。農業部長陳駿季指出，台灣有部落朋友守護土地，維護山林生態，未來還要永續經營，農業部也將從生產、行銷推廣等各方面來輔導原鄉農業，導入科技創新，與原民朋友一起「錢進原鄉」。

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結合食農教育 推部落農遊

現場除發表繪本「五色鳥的報恩」，中文及族語雙語對照，介紹太魯閣族山胡椒的傳統農耕知識；結合食農教育的部落體驗活動，場場爆滿，還有市集及烤大豬美食免費吃。

研發成果展有部落傳統作物火蔥、山胡椒及樹豆的復育與生產技術研究，以及山苦瓜、稻米、萱草、小果番茄、仙草等新品種研發、宜蘭特色甜瓜生產技術突破等成果。

花蓮區農業改良場長楊大吉說，近年在農業部支持下，啟動「找回原力計畫」來解決部落迫切問題，例如傳統農耕智慧、昔日農民自行留種的栽培作物，隨耆老凋零逐漸流失，氣候異常及人力短缺帶來的挑戰，農改場深入部落保存復育流失的種原，記錄傳統農耕知識與飲食文化，也研發適合原鄉農業的技術、推動部落農遊，讓部落青年得以回鄉傳承。

花蓮農改場部落原民作物種原培育成果發表，圖為部落烤大豬現場分享。（花蓮農改場提供）

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