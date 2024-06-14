拍攝高雄港夜景 旗津百年燈塔獲首推

高雄燈塔底層為巴洛克建築，頂部轉為圓筒狀，目前是高雄市定古蹟。（擷取自高雄旅遊網）

2024/06/14 05:30

航港局斥資7700萬整建 從夕陽到夜景 都讓人讚嘆

〔記者葛祐豪／高雄報導〕想拍攝高雄港的壯觀夜景，「高雄旅遊網」推薦一處絕佳的拍攝點，就是位於旗津有百年歷史的高雄燈塔，歷經三年翻修，能欣賞港灣絕美夜景。

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高雄燈塔底層為巴洛克建築

高雄燈塔舊稱旗後燈塔、旗后燈塔，位於旗後山東北側，與西子灣隔海對峙，形成高雄港第一港口，於一八八三年由英國技師所建，與砲台共構在台灣十分少見，百年歷史見證高雄港篳路藍縷的開發過程，一九一六年改建新塔；內政部在一九八七年將其核定為市定古蹟，並於一九九二年起開放參觀。

市定古蹟增燈光 設咖啡座

燈塔底層為文藝復興後期的巴洛克建築，主體後方則是八角形磚塔，頂部轉為圓筒狀；交通部航港局近年投入七七○○萬元整建，增設燈塔砲台間步道燈光，夜遊更安全，並引入咖啡座，目前燈塔開放時間為上午十點至晚間九點。

全國首座夜間開放燈塔

高雄市觀光局官方臉書「高雄旅遊網」推薦此處是高雄港夜景的絕佳拍攝點，歷經三年翻修後，除了是全國首座「夜間開放」的燈塔外，更榮獲去年全國「觀光亮點十大景點設施獎」。純白簡潔的燈塔，持續為往來的船隻指引方向，也讓大家能喝杯咖啡、靜靜吹著海風、欣賞港灣的絕美夜景。

高雄燈塔不只拍夜景，夕陽美景也讓人讚嘆，由於矗立在扼守港灣的制高點，四周風景一覽無遺，紅色彩霞將壽山、高雄港及海平面暈染得一片火紅。

去年中，南韓知名實況直播主企鵝妹展開全台徒步旅行，來到高雄旗津，當時天空剛好出現彩虹，她大誇高雄燈塔的夕陽「真的好美」。

從高雄燈塔拍攝的高雄港美麗夜景。（擷取自高雄旅遊網）

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