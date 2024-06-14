北市校園導護不足 議員促增義交、給餐費

議員游淑慧昨指出，北市兒童因交通受傷人數去年創新高，導護志工逾半超過六十歲，義交人力也不足，教育局應積極解決導護志工人力問題。（資料照）

2024/06/14 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市議員游淑慧昨指出，北市兒童因交通受傷人數去年創新高，導護志工逾半超過六十歲，義交人力也不足，教育局應積極解決導護志工人力問題；教育局表示，北市各國小交通崗位共十座，因交通流量大、路口寬、施工導致交通壅塞等原因，值勤需要向交通義交大隊申請專業設置，並補助值勤經費，將參考各方意見研議辦理。

教育局︰需申請並補助值勤經費

游淑慧昨舉辦「台北市國小導護志工人力短缺問題座談會」，她以交通部資料指出，去年北市十二歲以下兒童因交通事故受傷有五百例，達十四年來新高，許多發生在校園周邊道路；而導護志工六成超過六十歲，甚至有百歲志工，義交人力也不足，教育局僅編列十間國小的義交經費，應擴及全北市。

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議長戴錫欽出席座談會表示，應參考其他縣市做法，如高雄市提供導護志工午餐費，增強投入誘因；教育局應邀集交通局、警察局分類編排危險路口，並邀鄰近企業協助。家長代表在會中指出，導護志工高齡化，沒有保險公司願意承保意外險，且因沒有執法權，無法舉發不聽指揮的駕駛，讓許多人心灰意冷。

教育局回應，國中小導護志工由義交愛心導護隊、一般導護志工擔任，國小義交愛心導護隊目前共一八○○人，優先協助較複雜的崗位。交通崗位因交通流量大、路口較寬、施工導致交通壅塞等原因，需向交通義交大隊申請，由教育局補助值勤經費，後續將參考座談會各方意見研議辦理。

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