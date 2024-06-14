為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

提升美感 山腳國小獲400萬元

改善校園美感，苑裡山腳國小獲四百萬補助。圖為學童上課情形。（苗縣府提供）

改善校園美感，苑裡山腳國小獲四百萬補助。圖為學童上課情形。（苗縣府提供）

2024/06/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳國小擁有知名的日治時期宿舍群，除了是地方觀光景點，校方也讓宿舍群成為學生營造美感的課程基地。另外，山腳國小周邊擁有台灣藺草學會、藺草文物館等在地藺草編織傳統工藝，校方也規劃藺草文化課程，成果豐碩。這兩項主題課程獲得教育部肯定，共補助四百萬元經費持續改善校園美感，提供學生更完善的課程學習基地。

苗栗縣政府教育處表示，山腳國小推動學校校園美感環境再造計畫，以及「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，獲得中央肯定，所補助經費將優化校園美感環境，提升學校的教學品質與在地文化教育，引領學校團隊優化校訂課程，同時改善校園川堂和宿舍群周邊環境，打造更適合學習的藺草文化課程基地。

山腳國小校長黃君婷表示，盼藉由校園環境改造，讓學生更深入了解在地文化，提升學生的認同感與自豪感，並展現藺草多元特色課程的活力。

苗縣府教育處指出，「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」由教育部指導、台灣設計研究院主辦，目的為協助台灣各級學校與專業設計團隊合作，進行校園環境美感改造，山腳國小能獲補助實屬不易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播