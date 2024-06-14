提升美感 山腳國小獲400萬元

改善校園美感，苑裡山腳國小獲四百萬補助。圖為學童上課情形。（苗縣府提供）

2024/06/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳國小擁有知名的日治時期宿舍群，除了是地方觀光景點，校方也讓宿舍群成為學生營造美感的課程基地。另外，山腳國小周邊擁有台灣藺草學會、藺草文物館等在地藺草編織傳統工藝，校方也規劃藺草文化課程，成果豐碩。這兩項主題課程獲得教育部肯定，共補助四百萬元經費持續改善校園美感，提供學生更完善的課程學習基地。

苗栗縣政府教育處表示，山腳國小推動學校校園美感環境再造計畫，以及「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，獲得中央肯定，所補助經費將優化校園美感環境，提升學校的教學品質與在地文化教育，引領學校團隊優化校訂課程，同時改善校園川堂和宿舍群周邊環境，打造更適合學習的藺草文化課程基地。

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山腳國小校長黃君婷表示，盼藉由校園環境改造，讓學生更深入了解在地文化，提升學生的認同感與自豪感，並展現藺草多元特色課程的活力。

苗縣府教育處指出，「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」由教育部指導、台灣設計研究院主辦，目的為協助台灣各級學校與專業設計團隊合作，進行校園環境美感改造，山腳國小能獲補助實屬不易。

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