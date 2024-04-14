新南向熱 大學東南亞學系生7年人數倍增

大學東南亞系（學程）學生人數（112學年）

2024/04/14 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕依主計總處統計，一一一年有七．一萬人赴東南亞工作，較前一年增加三萬一千人，新南向人才需求持續增高，大學開辦與東南亞相關學系或學程，近七年從五校增至九校，在學生人數則從三八一人增加至八七四人，成長倍增。

暨南大學東南亞領域從學士到博士 學制完整

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暨南國際大學和文藻外語大學設有東南亞學系，政治大學自今年八月把學位學程提升為東南亞語文學系，其餘多為學位學程。教育部高教司長朱俊彰表示，九所學校培育熟稔東南亞語言及知識的人才，新南向台商需要的人才多元，其他領域也是人才庫。

其餘六校包括長榮大學東南亞文化與產業學士學位學程、實踐大學東南亞智慧商務學士學位學程、台北教育大學東南亞區域管理碩士學位學程、高雄師範大學東南亞學碩士在職學位學程、台灣體育運動大學運動事業管理學系東南亞博士班，以及高雄大學東亞語文系越語組。

政大從一○六學年的首年十六名學生，成長到一一二學年越文組、泰文組、印尼文組共一五八人，政大外語學院副院長兼東南亞系主任招靜琪表示，製造、電子及金融業急需新南向人才，主動產學合作，提供實習機會，系上引進全外籍師資，並與越南、泰國等大學合開課程。

暨大東南亞領域從學士到博士、在職及推廣教育等，學制最完整，校長武東星指出，僑生畢業可去母國的台商企業，台灣人才則可外派任管理職，以技術類及商業類最多，開設商業越南語會話等實用課，並傳授當地政經文化等，也訂閱東南亞刊物掌握及時訊息，廠商每年到校鎖定大三大四生徵才。

文藻設印、泰、越語三組 企業祭百萬年薪攬才

文藻東南亞學系設印尼語、泰語、越語等三組，主任林文斌表示，一○八學年首屆招生即近滿招，如今企業赴東南亞實習津貼從每月一萬多元漲至四、五萬元，且提供吃住機票，還祭出「百萬年薪」攬才，但家長學生對東南亞環境多陌生，師資也不易覓才，都是挑戰。

高雄大學越語組大三大四需至海外留學一學期以上，並至企業實習二百小時以上，設越語考試畢業門檻。校長陳月端表示，六成以上畢業生都直接被企業雇用並派駐越南。

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