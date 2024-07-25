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神農獎得主》烏魚子職人林篤毅 斜槓台灣鯛魚苗王

2017年第30屆全國十大神農得主林篤毅。（記者蔡宗勳攝）

2017年第30屆全國十大神農得主林篤毅。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/25 05:30

記者蔡宗勳／專訪

台灣早年台灣鯛外銷位居世界第一，但在中國、印度與中南美洲國家相繼崛起後，產量已難抗衡，近幾年養殖漁民不斷研發品質優越魚苗，翻轉產業新生命，從烏魚子職人斜槓為台灣鯛魚苗王的神農獎得主、嘉義縣東石鄉漁民林篤毅，為漁業寫下佳話。

林篤毅為林家養殖漁業第三代傳人，承襲父親烏魚養殖專業，經多年努力，二○一七年榮獲全國十大神農獎，開發烏魚子伴手禮，從生產（一級）、加工（二級）到直銷（三級） 發展出六級產業。

林篤毅十四年來與團隊投入台灣鯛育苗，早在二○一五年全國十大優質台灣鯛競賽，十位獲獎人當中就有四位魚苗來自林篤毅台灣鯛繁殖場；林篤毅並持續培育增加漁民收益的魚苗，近幾年與泰國種苗場洽談引進的品系，具成長速度快、魚隻厚度大等特色，育成後，肉質鮮嫩多汁又美味。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，林篤毅團隊與嘉大產學合作，從國外進口優良品種，再根據魚苗特色，培育存活率高、生長速度快、抗病力佳，且可避開寒害生長期，並保有肉質佳的魚種，幾乎以一年產出一個新品系速度精進台灣鯛。

供應全台魚苗放養量7成以上

林篤毅說，團隊開育苗界先河，架設溫室越冬池，提早至二、三月即可供應全國各地所需魚苗。以今年三月為例，全國台灣鯛魚苗生產量二二○二萬尾，即供應其中九成，迄六月底全國放養量一億八四九萬尾，即供應其中七成以上。

林篤毅表示，將不斷研發品質優越台灣鯛魚苗，讓國人吃到美味新鮮台灣鯛，還可外銷搶攻高端市場，讓魚苗繁殖業、漁民、盤商到加工業者攜手創造多贏局面。

神農獎得主林篤毅團隊生產的台灣鯛魚苗市占率逾七成，穩居全國第一。（記者蔡宗勳攝）

神農獎得主林篤毅團隊生產的台灣鯛魚苗市占率逾七成，穩居全國第一。（記者蔡宗勳攝）

神農獎得主林篤毅（左）從烏魚子職人斜槓台灣鯛魚苗之王。其團隊生產的台灣鯛魚苗市占率逾七成，穩居全國第一。（記者蔡宗勳攝）

神農獎得主林篤毅（左）從烏魚子職人斜槓台灣鯛魚苗之王。其團隊生產的台灣鯛魚苗市占率逾七成，穩居全國第一。（記者蔡宗勳攝）

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