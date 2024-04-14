台灣國際農機展登場 購電動款最高補助3萬

農機展開展，展示各種電動農機。（記者林宜樟攝）

2024/04/14 05:30

2040年達成農業淨零目標 汰換老舊燃油農機加碼補助

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二四第十八屆台灣國際農業機械暨資材展」昨起在嘉義縣政府前廣場開展，國內外二百家業者參與，設七百個攤位，展示智慧農業技術及創新農機設備；農糧署為推廣汰換燃油農機，在現場展出十二種電動碳匯農機，農友申購其中一種，可申請補助一半，購入燃油農機可補助三分之一，同時鼓勵汰換老舊燃油農機，除原農機補助款外，依申請機種可再增加補助額度一千元至三萬元。

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200家業者參與 設700個攤位

昨天嘉義縣長翁章梁、農糧署代理署長蘇茂祥、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰、奈及利亞駐華商務辦事處長阿德哥克、吐瓦魯駐台大使潘恩紐等人參與台灣農機展開幕式，現場吸引許多民眾參觀，還有外國買家前來洽詢，氣氛熱絡。

翁章梁說，去年台灣農機展有四十五萬人次參與，今年邀奈及利亞、菲律賓、沙烏地阿拉伯、吐瓦魯、馬來西亞、印度等外國來賓一同參與，瞭解台灣農機的實力，也歡迎全國對農機有興趣的民眾前來參觀。

申購電動碳匯農機 補助一半

蘇茂祥說，農業部門訂定二○四○年達成農業淨零目標，農糧署提出兩項重要政策，分別為「購機補助」和「農業機具共享」，自蔡英文總統就任至今，已補助農民購買農機達六十億元，惠及廿萬農民，今年與明年將持續提供補助，並針對碳匯農機給予更多補助。

林瑞峰表示，台灣農機展規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產五大展示區，國內外兩百家業者，設七百個攤位，民眾可近距離瞭解各種新式農機，其中智慧農業展示區呈現各大專院校的智慧農業應用技術，包括智慧害蟲與環境監測系統、人工智慧辨識害蟲與蔬果分級等應用，展期至十五日。

農機展現場設七百個攤位，圖為手持式農機。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）、農糧署代理署長蘇茂祥（右四）向農民推廣使用電動農機。（記者林宜樟攝）

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