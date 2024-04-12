訪星行程神秘 盧：蕭美琴也這樣

2024/04/12 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕日前出訪新加坡，議員陳俞融昨在議會質疑她行前未知會議會，經議會要求才事後提供部份行程，實質出訪內容及成果外界「霧煞煞」；盧秀燕回應「蕭美琴訪歐也未公開行程」，陳俞融不以為然指出，盧是地方首長，竟自比副總統當選人蕭美琴，不倫不類又自我感覺良好。

議員劉士州認為，台灣外交艱困，要低調交朋友，大家都不說破；議員林德宇也表示，市長出訪對台中市有無加分才是重點，公開與不公開都接受，這是外交上禮儀。

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陳俞融指出，市長花費公帑出國參訪，相關行程及成果本來就應該公開讓市民知道，盧是地方首長並非國家元首，出訪並沒有外交性質，自比蕭美琴根本不倫不類；況且盧也非總統密使，市政考察應沒有機密問題，昨日向議會提出的出訪報告如同「旅行社行程」，誇詞說外交成果豐碩，又看不到實質成果，被追問就說是祕密行程。

陳俞融質疑，盧秀燕是國民黨下屆總統熱門參選人，出訪刻意說「該見的都有見」，卻又不說明見了哪些重要人士，營造神秘抬高政治身價。

盧秀燕則說，出訪基於國際禮儀與外交機制，雙方均會達成協議，有部分行程不公開，總統或中央及地方首長出訪常會如此。

盧秀燕表示，出訪是例行城市外交，也是市政工作的一環，解封後其他五都首長出訪次數少則二、三次，她是四年來首度出訪，「不曉得為何我的出訪變這麼多人聚焦討論的話題」。

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