震災補貼方案出爐／受災戶免收4個月電費 每月租屋最高1.8萬元

教育部指出，截至昨日為止，受災學校共計661校，花蓮女中受創嚴重，災損2.2億餘元。（資料照）

2024/04/12 05:30

〔記者鍾麗華、林惠琴、林曉雲、楊堯茹／台北報導〕內政部、交通部、經濟部、教育部昨在行政院院會報告「○四○三花蓮地震災後復原重建工作」，經濟部已提出受災戶免計收四個月電費，內政部推出震災受災戶住宅補貼方案，災民租屋最高月補助一．八萬元，重建購買貸款額度每戶提高至三五○萬元。

重建購屋貸款 每戶350萬

內政部長林右昌指出，「○四○三震災受災戶住宅補貼方案」整合租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼成專案計畫，以擴大照顧受災戶。租屋補貼以戶籍人口計算，三口以內每月八千元，最高到八口以上每月一．八萬元。旅宿業者也提供月租方案，初查有七十家可提供四九八間房，預計可滿足一千多人租屋需求。

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受災民眾如有重建（購）或修繕需求，該方案將擴大重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高二五○萬元提高到三五○萬元；修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高八十萬元提高到一五○萬元。

此外，經濟部也提出相關減免措施，包含花蓮地區震災房屋毀損不堪居住的受災戶，三月至六月電費免予計收等；另外，石材災損廠商免收半年基本電費。此外，花東基金提撥廿一．三億元，其中廿億元是中小企業信用保證基金十倍擔保，總計二百億元全數用於受災企業融資保證。

2百億 受災企業融資保證

教育部指出，截至昨日為止，受災學校共計六六一校，初估金額計廿四億三六一三萬餘元，其中以東華大學十九億二二○○萬餘元最嚴重，花蓮女中二．二億餘元。

逾6百校受創 災損破24億

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會公布，因應花蓮地震陸續開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay及四大超商機台等管道接受外界捐款，截至昨日下午四點，已湧入十三．三萬筆捐款，累計金額七．二億元。

88國慰問 南韓捐50萬美金

強震後有超過八十八國的慰問湧進台灣，韓國政府昨宣布，將捐贈五十萬美元協助我國花蓮地震災後重建工作，外交部表達誠摯感謝，期盼台韓間的良善力量能夠持續擴散。

0403花蓮強震以東華大學災損逾19億最嚴重（資料照，民眾提供）

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