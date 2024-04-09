屏市最美「西市場」招商 攤位超搶手

昨天舉辦的招商說明會，吸引超過250人參加，反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

2024/04/09 05:30

南台灣首座綠建築市場 規劃16間店舖、78個開放式攤位

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全新改建落成、將傳統市場百貨公司化的屏東「西市場」，目前招商中，三月底至今已近百人申請，昨天在市場內舉辦的招商說明會，吸引超過兩百五十人參加，反應熱烈，這座被譽為屏市最美的市場，全區規劃十六間店舖及七十八個開放式攤位，受理報名申請至四月十九日，預定二十九日公開抽籤，原攤商享有兩輪抽籤機會。

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百貨公司化 走文青風還有冷氣

有四十年歷史的屏東市西區公有零售市場，經屏東縣府斥資一億九千多萬元改建，打造成南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，除有中央空調及無障礙電梯，還有戶外停車場、公園；三月二十九日至四月十九日受理招商報名申請，對象包含設籍屏東縣滿三個月以上自然人，以及立案法人、公司或商號。

設籍屏縣3個月以上才可申請

縣府城鄉發展處昨在西市場舉辦招商說明會，全區攤位規劃為蔬果區十六攤、生鮮區十二攤、百貨類二十攤、飲食類三十攤，租金依大小區分為A型月租七千五百元、B1型五千八百元、B2型五千元，其中有三攤因面臨洗手間月租減為四千六百元，鄰和平路有落地窗的店舖共九間，月租一萬五千元，兩間無落地窗的店舖和鄰停車場五間店舖一萬兩千元，水電費按表及自治組織管理費另計。

29日抽籤 合約從7月起4年1期

城鄉處說，針對原攤商，所申請的零售物品種類需與原來實際銷售種類相關，並享有兩輪抽籤機會，第一輪中籤者優先選攤位，所有申請人在報名時就要選擇種類與攤位型，抽籤時各類各型分開抽，因市場營業時間是從上午七點到晚間七點，故開放可兩人共同經營一個攤位，中籤後合約從今年七月一日起至二○二八年六月三十日，四年一期。

「新市場很文青風，還有冷氣很不錯」，經營鍋燒麵的盧姓市民說，想租飲食攤位，希望能中籤。

百貨公司化的屏東「西市場」，是南台灣首座綠建築市場。（記者羅欣貞攝）

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