基北北桃推「減碳存摺」 抽日本機票

2024/04/08 05:30

〔記者董冠怡、俞肇福／綜合報導〕新北市與基隆市、台北市、桃園市共同規劃的「我的減碳存摺」活動，今天開跑，新北市交通局長鍾鳴時表示，民眾下載「Easy Wallet 悠遊付」APP並加入會員，使用記名悠遊卡搭乘基北北桃四個市的公共運具，減碳量達標即可參加多重抽獎，有日本雙人來回機票、iPhone十五、儲值金或優惠票券等獎品。

15日前登錄 加碼抽獎5次

鍾鳴時指出，下載並加入悠遊付APP會員後，首頁點選「我的減碳存摺」，綁定記名悠遊卡並點選「我的減碳存摺」，依照指示完成登錄，在今年底前持卡搭乘基北北桃的捷運、公車、YouBike、國道客運及台鐵，都能累計減碳量並參加多重抽獎，四月八日至十五日登錄者，再加碼五次抽獎機會。

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依據APP頁面資訊顯示，減碳量計算會依照個人乘坐大眾運具的項目、碳排放量、碳排放係數、距離等變數而有所不同，活動期間若使用不同張的記名悠遊卡，減碳量會依同一身分證字號歸戶統計。

他說，新北市在二○二○年的交通運輸碳排放量約四四六萬公噸，占全市約二成五，透過持續建設捷運系統、推動市區公車電動化、擴大公共自行車、推廣基北北桃公共運輸定期票等，期盼在二○五○年的碳排放量能降到廿九．四萬公噸。

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