北港燈會啟燈 6米龍頭主燈氣勢足

北港燈會登場「龍耀雲騰」主燈在圓環顏思齊紀念碑，搭配燈光投影氣勢磅礡。（記者黃淑莉攝）

2024/02/07 05:30

燈期到2月25日 每天下午5時30分至10時點燈 每30分鐘主燈有聲光秀

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二四北港燈會昨天啟燈，將持續至二月廿五日，今年燈會結合超過十二位藝師與藝術家跨域合作，規劃有龍耀雲騰、龍耀時光、龍耀迎新及魚躍龍門等四大主題，共有七大燈區分別在圓環顏思齊紀念碑、大復戲院、北港登記所、義民廟、老街巷弄、水道頭文化園區及朝天宮，歡迎大家來北港花燈原鄉賞燈。

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昨天啟燈在受邀國慶演出的北港老塗獅結合北辰國小新龍團，首次獅陣與龍陣融合精彩演出登場，雲林縣長張麗善指出，北港燈會一直持續到廿五日，期間每天下午五時卅分至十時點燈，不管是復古的巷弄燈區，或是水道頭文化園區現代藝術燈光、光影，都令人驚艷。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年北港燈會規劃有四大主題，第一主題「龍耀雲騰」位於「北港顏思齊紀念碑」，結合傑出工藝家蔡爾平設計高達六米的龍頭主燈，燈會期間每半小時有聲光秀；第二主題「龍耀時光」，在大復戲院與北港登記所，以日式鳥居造型與廊道打造祈福燈廊、祈福牆，讓民眾掛上新年新希望，另外在地藝師吳登興製作的大型龍道一路綿延至大復戲院、還有國寶藝師顏三泰打造「慈雲灑潤」，融入媽祖祈福意象，並搭配黃志偉提供藝閣的免費換裝體驗，讓人彷彿走入時光隧道。

第三主題「龍耀迎新」從北港義民廟到安和街、共和街老街巷弄燈區，廟埕有義犬護笨港及在地幼兒園及民眾合力創作的五百顆鼓仔燈，沿途巷弄有多達一二○○顆的彩色燈籠。

第四個主題「魚躍龍門」位在水道頭文化園區，蔡爾平設計的龍頭在顏思齊紀念碑，龍尾則在水道頭園區，透過鐵工藝術結合燈光與水面倒影創造動態感，另外還有多位在地藝術家運用龍形、動物圖騰及文字搭配的彩繪藝術裝置及沉浸式藝閣旋轉木馬。

水道頭燈區為「魚躍龍門」，有許多光影裝置藝術。（記者黃淑莉攝）

「龍耀迎新」在義民廟埕有義犬護笨港，並有鼓仔燈、彩繪燈籠串連到到安和街、共和街老街巷弄燈區。（記者黃淑莉攝）

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