新北市表揚5萬市政達人 侯友宜加碼志工慶生經費

新北市長侯友宜參加感恩會，到場陪伴當月壽星志工一同切蛋糕慶生，慰勞志工們的付出。（記者陳奕劭攝）

2024/07/17 12:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市社會局今天（17日）舉辦「新北市志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩會」，新北市長侯友宜到場陪伴當月壽星志工一同切蛋糕慶生，感謝各局處5萬多名市政達人的辛勞。

侯友宜致詞表示，新北市有5萬名志工大軍，受過各局處專業訓練，對於市政工作十分嫻熟，搭配各自獨特生命經驗，是新北市政在地順利推展的重要幫手。他宣布，公部門志工每人慶生經費從300元調高至600元，表達微薄感謝之意。

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三重社會福利服務中心資深幹部志工蔡越妙服務36年，曾在學校、派出所服務數年，並在社會局服務28年，見證市府成立婦女保護專線等歷史時刻。

在社會局服務28年，最讓蔡越妙印象深刻是，她曾訪視一家隔代教養家庭，因為爸媽精神障礙，3個孩子都過得辛苦，後來學校老師發現孩子們的成績一直進步，家庭訪問後才知道，原來蔡越妙來到家裡課輔，她也被叫老師，成為孩子們的好朋友。

漳和國中志工隊榮譽隊長林皇淵有20年服務資歷，在中和國小、漳和國中服務多年，她表示，當初為了陪伴孩子上學成長，剛好學校亟需人手，所以決定踏入志工行列。

林皇淵分享，學校有健康中心、圖書館、交通導護、綠美化等需要，她在時間內付出一點點，自己也同時成長，做志工不但充實自己、視野變廣，讓她感到開心。

新北市長侯友宜參加感恩會，到場陪伴當月壽星志工一同切蛋糕慶生，慰勞志工們的付出。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（中）表揚公部門志工，他與漳和國中志工隊榮譽隊長林皇淵（右四）一同舉牌合影。 （記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（中）表揚公部門志工，他與三重社會福利服務中心資深幹部志工蔡越妙（右五）、社會局長李美珍（右四）一同舉牌合影。 （記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（中）參加「新北市志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩會」，與新北市公部門志工一同合影。（記者陳奕劭攝）

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