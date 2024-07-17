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台中自行車嘉年華9/7后里馬場舉行

2024台中自行車嘉年華9月7日將在台中后里馬場登場。（記者蘇金鳳攝）

2024台中自行車嘉年華9月7日將在台中后里馬場登場。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/17 13:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大大小小的自行車道有93條、780公里，台中市政府觀旅局今天宣佈2024台中自行車嘉年華9月7日將在台中后里馬場登場，觀旅局長陳美秀表示，當天活動將由客家文化園區出發騎東后豐鐵馬道到后里馬場，現場可看馬戲團、玩三馬。

2024台中自行車嘉年華將於9月7日舉行，觀旅局今天在自行車文化探索館舉行記者會，並邀請自行車網紅伊娃擔任自行車大使，巨大集團創辦人劉金鏢也共同出席，觀旅局陳美秀表示，台中市是全國自行車產業重鎮，其次，台中市自行車道是六都最長，因此辦台中自行車嘉年華。

陳美秀表示，當天活動從客家文化園區出發騎東后豐鐵馬道到后里馬場，共14.8多公里，騎乘時非常涼，約只需騎50分鐘，到后里馬場，現場可看馬戲團，除了騎鐵馬外，可以看真正的馬及看馬戲團，玩三馬。

今年91歲的巨大集團創辦人劉金鏢表示，騎自行車除了環保外，還有健康及社會詳和，他騎自行車已40多年，騎到90歲，因基於安全現在不騎，但每天走1小時路，騎自行車會上癮，當天來騎自行車要當作旅遊不是競速。

自行車網紅伊娃表示，自己會愛上騎自行車是因為失戀，買了一台自行車後環島，都忘記失戀，因為環台比失戀更痛苦，很開心能擔任大使，豐勢到后豐鐵馬道最後9號隧道到后里馬場，全長14.8公里，途中有很多樹蔭，是她在學生時代就很喜歡的路線。

觀旅局表示，當天更規劃知名歌手金曲歌王許富凱、沈文程，以及MOMO親子互動秀等多項精彩

表演節目，活動邀請自行車網紅伊娃（EVA）擔任自行車大使，帶領千人共同騎行，並提供價值8萬元的電動輔助自行車等眾多好禮，並將邀請日本鳥取縣、山梨縣北杜市、大分縣中津市及佐伯市等外賓共同參與騎乘。

2024台中自行車嘉年華將在台中后里馬場舉行。（記者蘇金鳳攝）

2024台中自行車嘉年華將在台中后里馬場舉行。（記者蘇金鳳攝）

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