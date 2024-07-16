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港客騎自行車遊日月潭 結果先騎上國道6號嚇壞了

香港籍蘇姓遊客今天原本計畫騎自行車從南投縣草屯鎮到日月潭旅遊，結果誤上國道6號，於國6東行線11.7K被員警攔下。（國道7隊提供）

香港籍蘇姓遊客今天原本計畫騎自行車從南投縣草屯鎮到日月潭旅遊，結果誤上國道6號，於國6東行線11.7K被員警攔下。（國道7隊提供）

2024/07/16 17:24

〔記者佟振國／南投報導〕誤上國道又一樁！45歲香港籍蘇姓遊客來台灣體驗自行車旅遊，今天下午計畫從南投縣草屯鎮騎到日月潭，結果卻誤上國道6號，從東屯交流道向國姓路段騎乘約5公里，車輛高速呼嘯而過，令他飽受驚嚇，國道7隊員警獲報趕緊前往排除危急狀況，人車平安護送下國姓交流道，化解一場國道驚魂。

國道7隊表示，下午2點26分獲報在國道6號東行線草屯路段外側路肩有名男子在騎自行車，立即通知線上巡邏警力前往攔截，同步調閱國6即時影像並轉知交控中心指派警戒車前往排除。

員警於2點31分在國6東行線11.7K附近發現自行車騎士，45歲蘇姓男子從香港來台觀光，今天本想從草屯鎮騎自行車日月潭，體驗美麗的自行車步道，但不熟悉路況，從東草屯交流道騎上國道，沿途都沒有其他機車、自行車騎士，只有汽車呼嘯而過，非常害怕，大約騎了5公里，見員警趕到宛如看到救星，由拖吊車將自行車及人員排除護送下國姓交流道，化解一場國道驚魂記。

國道7隊表示，針對自行車騎士行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，處3000元以上6000元以下罰鍰。

警方將蘇男自行車放上拖吊車，由國姓交流道下國道。（國道7隊提供）

警方將蘇男自行車放上拖吊車，由國姓交流道下國道。（國道7隊提供）

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