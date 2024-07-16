港客騎自行車遊日月潭 結果先騎上國道6號嚇壞了
2024/07/16 17:24
〔記者佟振國／南投報導〕誤上國道又一樁！45歲香港籍蘇姓遊客來台灣體驗自行車旅遊，今天下午計畫從南投縣草屯鎮騎到日月潭，結果卻誤上國道6號，從東屯交流道向國姓路段騎乘約5公里，車輛高速呼嘯而過，令他飽受驚嚇，國道7隊員警獲報趕緊前往排除危急狀況，人車平安護送下國姓交流道，化解一場國道驚魂。
國道7隊表示，下午2點26分獲報在國道6號東行線草屯路段外側路肩有名男子在騎自行車，立即通知線上巡邏警力前往攔截，同步調閱國6即時影像並轉知交控中心指派警戒車前往排除。
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員警於2點31分在國6東行線11.7K附近發現自行車騎士，45歲蘇姓男子從香港來台觀光，今天本想從草屯鎮騎自行車日月潭，體驗美麗的自行車步道，但不熟悉路況，從東草屯交流道騎上國道，沿途都沒有其他機車、自行車騎士，只有汽車呼嘯而過，非常害怕，大約騎了5公里，見員警趕到宛如看到救星，由拖吊車將自行車及人員排除護送下國姓交流道，化解一場國道驚魂記。
國道7隊表示，針對自行車騎士行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，處3000元以上6000元以下罰鍰。