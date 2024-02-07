高雄西灣藝廊修復 89年前溫浴池重現

修復完成的中山大學「360藝文空間」，重現1935年創建初期的日治時期溫浴池，玻璃地面下為當時的圓形浴池，上頭的挑高空間有散熱氣窗。（記者許麗娟攝）

2024/02/07 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學重新修復校園內的高雄市定古蹟「西灣藝廊（西子灣蔣介石行館）」，挖掘出距今八十九年前珍貴的日治時期溫水浴池，歷經五百四十天的修復後，昨天正式亮相。

西灣藝廊於一九三五年日治時期創建，初期為始政四十週年台灣博覽會設置的「高雄州觀光館」，歷經二戰期間的日軍軍官招待所、戰後的西子灣行館、西子灣招待所、蔣介石紀念館，一九八九年由中山大學接管並名為「西灣藝廊」。

請繼續往下閱讀...

中山大學校長鄭英耀指出，高雄州觀光館創建初期，館內設有溫浴池供遊客泡湯使用，圓形湧泉式的溫水浴池，池中央還有一座噴水閥，造型獨特。台博會結束後，溫浴作為海水浴場設施「溫浴場」，但於行館時期遭拆除掩埋，改作為侍從的臥室與浴室，後轉為展演空間，直到本次修復工程才重見天日。

建築師林世超表示，修復工程是以多元歷史方式呈現，團隊透過解體調查，從原始證據進行整修，包括日治時期室內外的綠色調，以及整排的上推式平衡窗等。

溫浴場部分，原本分為男、女湯，但女湯已經找不到，男湯則被埋於地板之下，修復團隊保留地面以下之浴池構造及磁磚，將溫浴池重新鑲嵌於溫浴場空間中。二樓修復時保留了蔣介石的書房、蔣宋美齡浴廁等生活空間。

日治時期的圓形溫浴池，中間有加熱的噴水閥，四周牆面為上推式平衡窗。（中山大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法