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不被逆境打敗！幼時罹血癌 蔡育誠努力不懈考上彰化高中

彰化縣芬園國中應屆畢業生蔡育誠（圖右二），幼兒園畢業發現罹患血癌，如今考上彰化高中，前彰化市長邱建富也送上紅包鼓勵。 （邱建富提供）

彰化縣芬園國中應屆畢業生蔡育誠（圖右二），幼兒園畢業發現罹患血癌，如今考上彰化高中，前彰化市長邱建富也送上紅包鼓勵。 （邱建富提供）

2024/07/16 05:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園國中應屆畢業生蔡育誠，幼兒園畢業發現罹患血癌，一路不斷進出醫院，也讓求學路必須比別人更努力，今年考上彰化高中，決定搭車通勤可以跟父親、阿伯相伴！

前彰化市長邱建富表示，蔡育誠的父親曾是他擔任市長內任的專員，目前在彰化市公所清潔隊工作，所以他是一路看著蔡育誠長大，得知他今年錄取第一志願，特別來致贈紅包予以勉勵。

邱建富說，蔡育誠在家中排行老么，幼兒園畢業發現罹患血癌，讓蔡父都心碎了，育誠從此展開住院人生，常常一住院就是好久，在進出醫院與學校之間度過童年，國小畢業進入國中，身體比較好轉，馬上加緊努力，白天上課，晚上自行追進度，靠著苦讀努力，終於考上彰化高中。

邱建富說，育誠因為考量到爸爸與阿伯的年紀都大了，決定不要住校，要天天搭車通勤，預計光是往返就要花上1個多小時，只為了天天回家，可以照顧爸爸與阿伯，因為小時候生病花了家裡太多的錢，住院也讓爸爸、阿伯照顧，如今該是換他回饋的時候了。

邱建富表示，還好老天爺有看到育誠的努力，只要明年通過第10年的血癌追蹤，就可以確定完全復原了，對蔡家與育誠來說，真是一份人生最大的禮，也是最好的成年禮。

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