彰化50名高中生合組「星火志工隊」 駐點小學讓學習變有趣

50名高中生進駐明聖國小，為學童帶來全新的學習經驗。（記者顏宏駿攝）

2024/07/10 18:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自彰化高中、彰化高商、員林高中、溪湖高中、彰師附工共50名青年學子，組成「星火志工隊」，連續4天駐點埔心鄉明聖小學，他們以活動團康的方式，為小學生帶來全新的學習體驗。

就讀彰化高商的吳芸茜是活動的主要幹部，她說，4天的課程包括性別平等、多元族群、彰化在地文化、農業知識、新興科技和傳統文化等主題，除了靜態課程外，還設計科學實驗、美術課、美食DIY與成果發表晚會等精彩環節。這些課程皆由志工團隊共同發想籌備，除了能增進學童的課外知識，同時也提升志工各方面的能力。

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吳芸茜說，他們分成課程、活動、隊服、美宣、生活五大編組，每個編組有組長帶領隊員發想課程，大家透過討論，聚焦學童有興趣的學習方式，例如用戲劇、闖關、搶答的方式來認識特定主題。

明聖國小張富凱校長表示，這群優秀熱心的年輕志工們，不僅是楷模學習的好榜樣，促進教學相長，更能夠為校園帶來青春活力的氣息，年輕的志工們自行研討所發展出豐富多元有趣的學習活動，不僅點燃了明聖國小的孩子們學習的熱情，看見自己未來的希望，也希望孩子們將來長大後也能夠回饋社會。

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