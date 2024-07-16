誇張！ 機車亂闖高雄綠園道 汽車也開上

高雄市綠園道全長超過15公里，經常有民眾違規騎車亂闖遭取締。（記者陳文嬋攝）

2024/07/16 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市綠園道全長超過十五公里，經常有民眾違規騎車亂闖，甚至連轎車也開上綠園道，警方加強巡邏及取締，從去年至今年上半年共取締五三五七件，至少開罰三七三萬多元，並函請公園處設置車阻，以防止汽機車進入，公園處將盡快評估。

公園處將評估設車阻

綠園道全長十五．三七公里，橫跨左營、鼓山、苓雅、三民到鳳山區，隨著鐵路地下化後，成為民眾休閒好去處，但經常有人違規騎機車行駛，甚至將轎車開上鳳山綠園道，民眾目擊直呼「誇張！怎麼開上去的？」鳳山區北門里長謝秀霞要求公園處裝設車阻，避免汽機車進入綠園道。

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違規進入最高罰1800元

根據警方統計，高雄去年取締計三五五七件，以苓雅區取締一六八八件最高，今年上半年取締計一八○二件，以鼓山區取締七三五件最多，均查獲機車違規；另鳳山區去年取締四十七件、上半年取締二十件，均開罰六百元。

駕車行駛人行道最多

警方分析民眾違規態樣以駕車行駛人行道最多，去年二○六三件、今年上半年一五六○件，每件可開罰六百至一千八百元，至少開罰二一七萬多元；其次為不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，去年一四九四件、今年上半年二四二件，每件可開罰九百至一千八百元，至少開罰一五六萬多元。

公園處表示，綠園道為園道用地，規劃以行人及自行車休憩使用，禁止汽機車進入，設置車阻必須兼顧無障礙空間，還須評估辦理；警方加強綠園道巡邏及取締，呼籲民眾守法。

有轎車開上鳳山綠園道，民眾目擊直呼誇張！怎麼開上去的？（記者陳文嬋攝）

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